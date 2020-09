Saalow: Wandrelief in altem Pflegeheim zeigt Motive aus Königs Wusterhausen

Unweit von Zossen in den Saalower- Bergen stehen in einer urwüchsige Gegend einige Gebäudetrakte, in denen noch bis 2007 Leben herrschte. In diesen alten Gemäuern befand sich ein bis über die Ortsgrenzen hinaus bekanntes und beliebtes Altenpflegeheim des DRK. Alle Häuser sind wegen der besserer Orientierung nummeriert und mit einem Orts- bzw. Stadtnamen versehen worden. So auch das Haus 8, das den Namen „Haus Königs Wusterhausen“ trägt.

Es dokumentiert einige Kapitel der Königs Wusterhausener Geschichte in Form eines übergroßen aus Wandfliesen geschaffenen Reliefs. 1969 gestaltete dieses der Berliner Künstler L. Scholz. Seinen Namen entdeckt man auf einer Wandfliese. Die einzelnen Fliesen bilden zusammengefügt Motive berühmter Bauwerke unserer Stadt, wie z. B. der Wasserturm auf dem Funkerberg und auch einige Türme, die in den Himmel ragen. Das Jagdschloss, die Lieblingsresidenz des „Soldatenkönigs“ Friedrich Wilhelm I., weiterhin erkennen wir Details der alten Mühle am Schloss und der Blindenschule. Am oberen Fotorand sehen wir den Schriftzug „ Königs Wusterhausen.

Natur erobert das Gelände zurück

„Schade“, meinte eine Dame, mit der ich ins Gespräch kam. Sie hatte noch bis zur Schließung 2007 in diesen Alten- und Pflegeheim ihren aufopferungsvollen Dienst versehen.

Im Haus „ Königs Wusterhausen“ ist das Wandrelief mit den Motiven von KW bis jetzt noch verschont geblieben. Vielleicht gibt es ja einen Historiker, der es retten kann?

Auf einem alten Plan sind die Räumlichkeiten dokumentiert. Es waren mindestens zwei Bäder in jedem Haus, einen Fernsehraum und Aufenthaltsräume vorhanden. Für die Pflege und Bepflanzung der Blumenbeete gab es eine eigene Gärtnerei. Friseur, Arztpraxis und eine Bushaltestelle waren ebenso auf dem Gelände vorhanden. Heute hat sich die Natur das Areal wieder zurück erobert.

Von Rainer Kugel