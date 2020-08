Riesdorf

Die Riesdorfer Kirche ist frisch saniert. Sehen können die Pracht derzeit nur wenige, denn die Coronakrise machte der Gemeinde allen für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuten sich die Riesdorfer auf das Wiedersehen mit den Teilnehmern des Bläserlehrgangs, den die sächsische Landeskirche seit 16 Jahren in Dahme organisiert. Das Abschlusskonzert in Riesdorf, das dort am Mittwoch Abend stattfand, gehört dabei zu den Traditionen.

Gut besucht, trotz Werbe-Verzicht

„Damit nicht zu viele Gäste kommen und wir die Corona-Regeln einhalten, haben wir diesmal keine Werbung gemacht, aber trotzdem sind so viele Leute gekommen“, freute sich Kirchenältester Martin Semrok, bedauerte es aber zugleich, dass man das Konzert nicht, wie in den Vorjahren üblich, mit einem anschließenden, gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen könne.

Anzeige

Der sächsische Landesposaunenwart Jörg-Michael Schlegel leitet die Bläserwoche seit 16 Jahren. Quelle: Uwe Klemens

Weitere MAZ+ Artikel

Die knapp 50 Zuhörer, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder per Zufall vom Bläserkonzert im sommerabendlichen Pfarrgarten erfahren hatten, nahmen es gelassen und wurden in Laufe des gut einstündigen Konzertes ausgiebig mit christlichen und weltlichen Klängen der Spitzenklasse entschädigt.

Sächsischer Laien-Posaunenchor gibt Konzert im Riesdorfer Pfarrgarten. Quelle: Uwe Klemens

Anders, als man bei einer Abendmusik christlicher Laienmusiker und auf geweihtem Boden erwartet hätte, brillierten die 20 Bläser mit ihren Tuben, Posaunen, Hörnern und Trompeten nicht nur mit erlesenen Kostbarkeiten der Kirchenliteratur. Denn es erklang auch originell arrangierte und virtuos umgesetzte Weltmusik. Gemeinsam mit den Musikern reiste das Publikum vom Riesdorfer Kirchturm aus einmal quer über den Globus.

Füße stillhalten fiel schwer

Spätestens bei der für Trombone – italienisch für Posaune – geschriebenen Rumba konnten die Zuhörer ihre Füße nicht mehr stillhalten. Neben dieser „Tromrumba“ begeisterte auch das Gegenstück, die ebenso mitreißende mexikanische Posamba. Mit Frank Sinatras unsterblicher Hymne an New York und seinem wehmütig-schönen „My way“, sowie dem erfolgreichsten Hit der 1950er, „I'm singing in the rain“ ging die musikalische Weltumrundung zu Ende und die kleinen Bastkörbe quer durch die Besucherreihen auf die Reise.

Hände und Füße still zu halten, gelang wohl niemandem. Quelle: Uwe Klemens

„Diese Arbeit macht unglaublichen Spaß, auch wenn es eine echte Herausforderung ist, in nur einer Woche ein solches Programm zu erarbeiten“, erzählte Chorleiter Jörg-Michael Schlegel im Anschluss. Besonders knifflig sei es, weil man vorher nie genau wisse, auf welchem Niveau sich die Teilnehmer befinden und mit welchen Instrumenten sie anreisen. Deshalb ergibt sich das Repertoire für das Abschlusskonzert erst während der Probenwoche.

Eine letzte Gelegenheit zum Lauschen gibt es am morgigen Sonnabend um 18 Uhr beim Turmblasen vor der Nikolaikirche, um 19 Uhr dann beim Konzert mit ähnlichem Programm, wie in Riesdorf.

Von Uwe Klemens