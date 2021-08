Altes Lager

Manchmal wäre Maria Stach gerne ein Vogel. Rund 5000 Kilometer weit würde sie fliegen, die russische Steppe nahe der kasachischen Grenze unter sich lassen und in der alten Heimat nach dem Rechten schauen. Die 65-Jährige zählt ein paar Freundinnen auf, die sie kurz besuchen würde. „Einfach mal sehen, wie es ihnen geht – mehr auch nicht.“

Lesen Sie auch: Das große MAZ-Projekt zu Lost Places in Teltow-Fläming – alle Geschichten, Fotos, Videos und Podcast-Folgen

Dann flöge sie zurück nach Altes Lager. Dort hat Familie Stach eine neue Heimat gefunden. Neben Maria sitzt die Tochter Olga (42). Sie wohnt nach einigen Jahren in Bielefeld wieder im Ort, arbeitet als Sozialassistentin in einer Kita und hilft ihrer an Parkinson erkrankten Mutter. Ihr Bruder wohnt mit Frau und zwei Kindern ebenfalls in der Nähe. Im Bürokratensprech heißen Menschen wie sie Spätaussiedler. Bei dem Begriff verziehen Mutter und Tochter die sonst so fröhlichen Gesichter. Sie sprechen beide Sprachen fließend, die Mutter sogar Plattdeutsch - sie bezeichnen sich lieber als Russlanddeutsche.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1993 gelangten die Stachs über Umwege in den ehemaligen Offizierswohnblock. 1995 wechselten sie in die Wohnung, in der Maria Stach und ihr Mann noch immer leben. Ursprünglich sollten sich in Altes Lager nur Mitglieder der mennonitischen Freikirche ansiedeln – auch ein Teil der Familie Stach ist mennonitisch. Im Laufe der 90er kamen andere Deutschstämmige aus Osteuropa dazu. Der kleine Ort wuchs um etwa 1000 Einwohner, einige fanden keine Arbeit und zogen weiter.

Der Raduga-Chor in Aktion – hier eine ältere Aufnahme des Vereins. Quelle: privat

Die Stachs aber schlugen Wurzeln. Russland hatten sie verlassen, weil Armut und Kriminalität immer bedrohlicher wurden. Vieles, was sie mit dem alten Zuhause verbindet, half ihnen, sich im neuen wohlzufühlen. Zum Beispiel die altvertrauten Kiefern neben dem Haus. Und ganz wichtig: die Musik. Die Mutter hat mit anderen Frauen den russischen Chor Raduga (Regenbogen) gegründet, heute engagiert sich ihre Tochter als aktives Mitglied.

Auf dem Tisch steht eine Schale mit russischem Konfekt. „Wenn die Nostalgie mich plagt, gehe ich zum russischen Laden“, sagt Olga Stach. Neben dem Konfekt liegt ein Ordner mit Zeitungsartikeln, die seit 1998 über den unter anderem Namen gegründeten Chor erschienen sind. Dazu Bilder der Sängerinnen in selbstgenähten Kleidern, bei Kinderkonzerten auch im Bären- oder Schneemannkostüm. „Für die ersten Auftritte haben wir russische Lebkuchen und Teigtaschen gemacht und haben im Seniorenheim gesungen“, sagt Maria Stach. Als ein ehemaliges Mitglied schwer erkrankte, spielten sie ein Benefizkonzert. So finanzierten sie dem Sohn den Flug aus Kasachstan, um seine Mutter vor dem Tod besuchen zu können. Eines ist klar: Dieser Chor bietet weit mehr als Gesang.

Hinweis: Alle Geschichten aus dem Projekt „Lost Places in Teltow-Fläming“ lesen Sie unter maz-online.de/lostplaces.

Das Projekt der MAZ wurde gefördert durch das Programm „Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg“ der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb).

Von Maurice Wojach