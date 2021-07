Luckenwalde

Das Becken des alten Strandbads wurde wieder gefüllt. Nicht mit Wasser, sondern mit 70 Tonnen Sand, die Pablo Wendel und Helen Turner in den letzten zwei Tagen im alten Stadtbad aufschütteten. „Wir hatten zum Glück Hilfe“, so Wendel, von 15 Studenten aus Bremen. Die Studenten sind von der Kunsthochschule Bremen und griffen dem Paar in den vergangenen Tagen unter die Arme.

Sand bringt Sommer-und Strandfeeling

Der Sand bringt in das alte Stadtbad wieder ein bisschen Sommer- und Strandfeeling. Jetzt müssen nur noch Strom-, Internet-, und Wasseranschluss verlegt werden und die Fußbodenheizung angeschaltet werden. „Der Sand muss schließlich trocken sein, damit unsere Sänger und Sängerinnen nicht krank werden“. Licht- und Tontechnik installieren, steht ebenfalls noch auf dem Plan. Denn zur Aufführung soll es tageshell sein. „Außerdem darf es weder zu warm noch zu kalt sein, die Darsteller stehen da schließlich im Bikini und in Badehose“, so Wendel.

Aufführung am 17. und 18. Juli

Das Publikum darf das Spektakel am 17. und 18. Juli von den oberen Rängen betrachten. Das hatten sich die Darsteller einerseits so gewünscht, andererseits sind dort oben auch Geländer – es kann also keiner ins wasserlose Becken fallen. Auch um das Becken herum kommt eventuell noch ein Geländer: „Aber wir hoffen, dass wir eine andere Möglichkeit finden, sodass niemand ins Becken fällt“, denn die Metallstangen entsprechen nur dem Sicherheits- nicht aber dem ästhetischen Standard.

Von Antonia Engel