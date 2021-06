Schlenzer

Eine große Feier zum runden Geburtstag blieb in den zurückliegenden eineinhalb Jahren vielen verwehrt. Der Schlenzeraner Christfried Rändel kann ihn sich erfüllen und setzt als Highlight noch eins oben drauf: Zu seinem 80. Wiegenfest beschenkt der gelernte Fremdsprachenlehrer und Hobbymaler sich und seine Gäste mit einer Ausstellung seiner eigenen Werke. Auch die Öffentlichkeit soll dabei nicht außen vor bleiben und kann die Auswahl der in den zurückliegenden sieben Jahrzehnten entstandenen Zeichnungen und Aquarelle am 10. und 11. Juli im Schlenzeraner Sportlerheim betrachten.

Die Eltern waren die ersten Bewunderer

„Begonnen, mich für die Malerei zu interessieren, habe ich schon bevor, ich in die Schule kam“, blickt Rändel zurück. Die Bewunderung seiner Eltern, die künstlerisch-musischen Dingen aufgeschlossen waren, bestärkten den Knaben, dessen Können vom künstlerisch begabten Sohn des Dorfpfarrers und seinem Kunstlehrer Herrn Naggies später reifen konnte.

Dieses Bild von der Burgruine in Bärwalde ist nur eines von vielen, das nun in der Ausstellung zu sehen sein wird. Quelle: Uwe Klemens

Zum Beruf machen wollte Christfried Rändel die Malerei ebenso wenig wie in die handwerklichen Fußstapfen seines Vaters treten. An der Berliner Humboldt-Universität studierte er Russisch und Englisch als Lehramt und teilte die Begeisterung für fremde Sprachen und Kulturen mit seiner Kommilitonin Almut.

Als frisch verheiratetes Ehepaar wurden die beiden in Lauchhammer Lehrer, wo das Malen und Zeichnen zwar nicht gänzlich in Vergessenheit geriet, aber in den Hintergrund trat. Erst nach der Rückkehr in den Ort seiner Kindheit vertiefte sich Rändels Leidenschaft für die Malerei erneut. Nach dem krankheitsbedingt vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand besuchte er Malkurse namhafter Künstler wie Jürgen Melzer und Karl-Heinz Schamal. Vor knapp 20 Jahren traute er sich zum ersten Mal mit einer eigenen Ausstellung in die Öffentlichkeit, der viele weitere folgen sollten.

Motive liegen links und rechts des Weges

Seine Motive findet Rändel auf seinen Spaziergängen durch die Dörfer und Landschaften seiner Heimat und auf den gemeinsam mit seiner ehemaligen Mit-Studentin unternommenen Urlaubsreisen. Zwei Mal tourten die beiden mehrere Wochen lang durch die USA, wobei ihnen ihre Sprachkenntnisse ebenso zu gute kamen, wie der geübte Blick für die landschaftlichen Reize. Ob die damals gemachten und als Skizze für spätere Aquarelle gedachten Fotos tatsächlich je als Zeichnung zu Papier gebracht werden, bleibt abzuwarten.

„Meine Bilder sind keine Meisterwerke, aber eben meine Impressionen“ stapelt Christfried Rändel etwas tief. „Bis heute arbeite ich an der Kunst des Weglassens, also daran, beim Malen der Details alles bis auf das Wesentliche zu reduzieren und so die Stimmung, die mich bewegt hat, zu verstärken“, erläutert der Hobbymaler.

Die Ausstellung ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet, der Jubilar wird bei der Vernissage anwesend sein.

Von Uwe Klemens