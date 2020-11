Schlenzer

Schnell noch die Maske aufziehen und dann in die Kirche. Das wollten am Dienstag einige Schlenzeraner. Schließlich hatte Pfarrer Joachim Boekels zur Spendenübergabe eingeladen. Für die brachte der Mitarbeiter des Cottbuser Windkraftunternehmens Henning George eigens ein kleines Rotorblatt mit, auf dem die Summe stand: 8.000 Euro gibt das Unternehmen dazu. Eigentümer der Flächen, auf denen Windkraftanlagen stehen, hatten darum gebeten, weil noch eine Lücke zur Finanzierung bestand.

Orgelbauer in der Region bekannt

Noch im November soll die Sanierung der Moschütz-Orgel beginnen. Raphael Wolf von der Voigländer Orgelbaufirma erinnerte daran, dass vor zweieinhalb Jahren der erste Kostenvoranschlag angefertigt wurde. Musikdirektor Peter-Michael Seifried erläuterte, dass der Herzberger Orgelbauer Moschütz sehr regional unterwegs war und in Schlenzer eine seiner größten Orgeln stehe.

Anzeige

Zwei Frauen an den Tasten

Besonders freut sich Peter-Michael Seifried darüber, dass zwei Frauen – Susanne Scheding und Veronika Walser – eigens im Orgel-Eignungskurs lernen. „Je weniger die Orgel gespielt wird, desto mehr fressen die Würmer.“ Deshalb ist Grundvoraussetzung der Sanierung, dass das Instrument genutzt wird. Seifried geht davon aus, dass die Königin in einem halben Jahr wieder königlich klingt. „Windkraft und die Windlade der Orgel passen auch gut zusammen“, scherzte der Pfarrer und fügte an, dass der Orgel auch bei tiefen Tönen schöne Töne entlockt werden. Momentan ist die Windlade nicht mehr dicht. So werden keine harmonischen Töne erzeugt.

Von Gertraud Behrendt