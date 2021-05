Schlenzer

„Auf die Plätze – fertig – und los!“ So fotogen wie am vergangenen Sonnabend gibt wohl nur selten ein Ortsvorsteher das Startsignal für eine dörfliche Aktion. „Trecker-Rallye“ haben die Schlenzeraner den Arbeitseinsatz rings um ihr Sportlerheim und auf dem dazugehörigen Sportplatz genannt. Reinhard Siebert hob die Flagge. Vier Aufsitzmäher neueren Datums, ein betagter Belarus-Traktor und eine Handvoll Motorsensen standen zum Kampf mit dem wuchernden Grün am Start.

„Man muss sich was einfallen lassen“

„Man muss sich was einfallen lassen“, grinst Siebert, der die Einladung an seine 183 Nachbarn zum sportlichen Dorfputz mit „Rennleitung“ unterschrieben hatte. „Bei uns klappt das eigentlich immer: Wenn helfende Hände gebraucht werden, sind sie auch da“, schwärmt der Ortsvorsteher. Nicht ganz so groß wie im gemeinsamen Laubfegen im Vorjahr, als 47 mit Harke und Besen ausgestattete Helfer auf den öffentlichen Flächen den Kampf mit dem Herbstlaub aufnahmen, war die Schar der Rallye-Teilnehmer diesmal. Bereits vor drei Wochen waren 16 Helfer gekommen, um beim Ausräumen des Sportlerheims zu helfen, dessen seit Jahren vorbereitete Sanierung in dieser Woche endlich beginnt.

Nach dem Start beim Kamp um die Poleposition. Quelle: Uwe Klemens

„Heute geht es ausschließlich ums Grün auf dem Fußballfeld und rings um das Gebäude“ erläuterte Siebert vor dem Start die Wettkampfbedingungen. Aufs Qualifikations-Rennen für die Poleposition wurde verzichtet, denn auch so gab es für jeden Starten ausreichend zu tun. Eine gute Stunde tuckerten die Wettkämpfer über den Parcours, bis der letzte Grashalm gestutzt war. Auch die angrenzenden Flächen und Wege wurden in Schuss gebracht.

Ein Boxenstopp ist nicht nur Formel-1-Piloten vorbehalten. Verklemmte Grasbüschel sind dort allerdings seltener das Problem. Quelle: Uwe Klemens

Dass es auf dem Platz trotz des nun wieder einladenden Bildes sobald wieder um Tore gehen wird und Zuschauer das Spielfeld säumen, glaubt Siebert dennoch nicht. Denn der einst erfolgreiche Sportverein „Traktor Schlenzer“ hat sich 2015, ausgerechnet im 50. Jahr seines Bestehens mangels Mitgliedern aufgelöst. Mannschaftsspiele gab es seither kein einziges. „Wenn heute die Jugendlichen bolzen wollen, nutzen sie den kleinen Trainingsplatz an der Seite, der vom ASB gepflegt wird“, so der Ortsvorsteher.

Das nächste Dorffest kommt bestimmt

Dennoch ist auch der große Sportplatz für den Ort wichtig, nicht zuletzt wegen der Dorffeste. „Wegen Corona fiel das zwar nun schon zum zweiten Mal aus, aber wir sind guter Dinge, dass wir im kommenden Jahr dann endlich wieder durchstarten können und bis dahin dann auch die Arbeiten am Sportlerheim soweit vorangekommen sind, dass wir es wieder nutzen können“, blickt Siebert voraus. Wäre die Pandemie schon vorüber, hätten die Schlenzeraner genau an diesem Wochenende den Dorffest-Reigen in der aus 23 Dörfern bestehenden Gemeinde Nieder Fläming eröffnet.

Alt aber bewährt: Der betagte Belarus durfte auf dem Sportplatz nochmal zeigen, was in ihm steckt. Handarbeit war ebenfalls gefragt. Quelle: Uwe Klemens

Wie es sich für eine ordentliche Rallye gehört, wurde auch diesmal das gemeinsame Erreichen des Zieles gebührend gefeiert. Nicht mit ziellos in der Gegend versprühtem Sekt, sondern mit gekonnt gegrillten Würstchen und einem Fläschchen Hopfensaft für jeder Wettkämpfer und natürlich für den Turnierleiter. „Spendiert hat uns das der Feuerwehrverein. So ist das eben in einem so kleinen Dorf: Jeder hilft jedem, weil es anders auch gar nicht geht“, so Siebert.

Auch für die Sanierung seines Sportlerheimes hat das Dorf bereits zahlreiche Unterstützer gefunden. 38.000 Euro EU-Fördermittel wurden seitens der Lokalen Aktionsgruppe „Rund um die Flaeming-Skate (LAG) für den am Donnerstag beginnenden 1. Bauabschnitt bewilligt, weitere 20.000 Euro legt die Mittelbrandenburgische Sparkasse obendrauf. „Auch den Eigenanteil von zehn Prozent haben wir Dank Unterstützung zahlreicher Sponsoren innerhalb und außerhalb unseres Ortes hingekriegt“, freut sich der Ortsvorsteher.

Von Uwe Klemens