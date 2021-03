Schloss Diedersdorf: Betreiber Thomas Worm kritisiert Vorgehen der Regierung

Großbeeren

Wenn er Bundeskanzler wäre, hätte er vieles in der Corona-Politik anders gemacht, da ist sich der Betreiber von Schloss Diedersdorf, Thomas Worm, sicher. Dennoch: So wütend der 64-Jährige über vieles ist – hinterher meckern sei immer einfacher, das muss er zugeben. Wie alle Gastronomen leidet auch Worm inzwischen seit einem Jahr unter den Corona-Beschränkungen – seit Monaten ist auch auf Schloss Diedersdorf wieder einmal alles dicht. Speisen und Getränke gibt es nur „to go“, Veranstaltungen fallen völlig aus.

Thomas Worm, Inhaber des Schloss Diedersdorf, ist mit der Corona-Politik nicht zufrieden. Quelle: Lisa Neugebauer

Auf die Biergarteneröffnung wollte Worm aber trotzdem nicht verzichten. Normalerweise findet diese traditionell am ersten Märzwochenende statt. Wegen des Lockdowns hatte die Betreiber-Familie den Start allerdings um eine Woche verschoben – in der Hoffnung, dass die Ministerpräsidenten entscheiden, dass Außengastronomie bereits am 8. März öffnen kann. Doch dazu kam es bekanntermaßen nicht. Jetzt ist Worm sauer: „Im Nahverkehr und im Supermarkt drängeln sich alle und ich darf auf mein 100.000 Quadratmeter großes Gelände niemanden draußen sitzen lassen, das ist doch Irrsinn.“

Geöffnet hat er den Bierstand seit dem Wochenende trotzdem – allerdings wieder nur mit Bier und Glühwein zum Mitnehmen. „Der Außer-Haus-Verkauf macht vielleicht gerade einmal ein Prozent des Gesamtumsatzes aus“, sagt Worms Lebensgefährtin Mareike Sandig. „Davon können wir nicht überleben.“ Das Angebot würden sie aus reiner Gastfreundschaft anbieten, sagt sie. „Um im Gespräch zu bleiben, quasi als Werbung“, ergänzt Worm.

Trotz Regen zur Biergarteneröffnung: Wilfried Miethge, Jochen Bauder sowie Petra und Bernd Gombert (v.l.) holen sich auf Schloss Diedersdorf ein Bier „to go". Quelle: Lisa Neugebauer

Im Gespräch ist Schloss Diedersdorf in den vergangenen Monaten aber ohnehin geblieben: Inhaber Thomas Worm war gegen das Land Brandenburg vor das Landgericht gezogen, um Ersatzansprüche für die Schließung im ersten Lockdown einzuklagen – ohne Erfolg. Die Entscheidung sei für die Betreiber-Familie eine „pure Enttäuschung“ gewesen, sagt Tochter Salina Worm. „Das Gericht konnte das nicht so begründen, dass wir es nachvollziehen könnten.“

Hauptanklagepunkt ist laut Familie eine Ungleichbehandlung zwischen der zwangsgeschlossenen Gastronomie und Unternehmen, die wegen eines Corona-Falls schließen mussten. Letztere bekamen eine Entschädigung, Erstere nicht. Thomas Worm sagt, das Gericht habe die Frage nicht beantwortet, ob diese Ungleichbehandlung aus einem sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Daher will er in Berufung gehen. Er vermutet sogar, dass der „Druck von oben“ auf das Gericht in dem Fall hoch ist. „Andere Gastronomen hätten dann auch Ansprüche – und das wird teuer.“ Aber: „Wir gehen durch bis zum Ende“, sagt der Schlossbetreiber.

Auch auf Schloss Diedersdorf gelten die Corona-Regeln. Quelle: Lisa Neugebauer

Finanzielle Hilfen für November und Dezember hat Schloss Diedersdorf inzwischen bekommen, seit Januar werden die Fixkosten erstattet. „Allerdings gehört die Tilgung des Kredites nicht dazu“, beschwert sich Worm und hat noch mehr an den Hilfen auszusetzen: Die KfW-Schnellkredite seien durch die Zinsen eine zusätzliche Verschuldung für Unternehmen, Steuern auf Finanzhilfen würden dazu führen, dass Zuschüsse nur halb so viel wert seien. „Da kündigt sich die nächste Katastrophe an“, sagt Worm.

Schloss Diedersdorf. Quelle: Lisa Neugebauer

Um ein finanzielles Fiasko zu vermeiden, will Worm kurzfristig vor allem, dass er seine Außengastronomie öffnen kann. Im Gegensatz zu anderen Gastronomen hat er den Vorteil, einen großen Bereich draußen zu haben. Etwa 2.000 Menschen finden in normalen Jahren in seinem Biergarten Platz. Unter Corona-Abstandsregeln würde Worm die Tische einfach weiter auseinander stellen – den Bereich auf die dahinter liegende Rasenfläche erweitern.

„Es ist wichtig, dass die Außengastronomie zu Ostern aufmacht“, sagt Worm. Bei ihm mache allein dieses Feiertagswochenende rund drei Prozent seines Jahresumsatzes aus. Wie seine Stimmung ist, sollten die Ministerpräsidenten in ihrer nächsten Konferenz anders entscheiden, kann sich wohl jeder vorstellen.

Von Lisa Neugebauer