Wiepersdorf

Mit einer virtuellen Veranstaltung wird das Programm der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf am 8. September fortgesetzt: Filmhistoriker Günter Agde, der bis Ende August als Stipendiat im Schloss wohnen konnte, wird den Lyriker Günter Kunert vorstellen. Der 2019 verstorbene Autor hatte zahlreiche Filmdrehbücher verfasst, zunächst in der DDR, ab 1979 in der Bundesrepublik. Günter Agde hat sein Stipendium in Wiepersdorf genutzt, um Kunerts Werk genauer zu erforschen und ein Buch über ihn vorzubereiten. Davon wird er am Mittwoch ab 19 Uhr berichten, verfügbar ist sein Vortrag über die Homepage der Kulturstiftung.

Theresa Eisele und Stefan Hofmann im Gespräch

Ein Gespräch zum Themenkomplex „Wissenschaft – Ökologie – Aktivismus“ mit Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Horn und Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre findet am 14. September, ab 17 Uhr im Schloss-Atelier statt. Moderiert wird das Gespräch von Steffen Richter. Für Veranstaltungen vor Ort in Wiepersdorf gelten die aktuellen Hygienebestimmungen. Gleich am Tag darauf steht der nächste virtuelle Termin an: Stipendiatin Theresa Eisele spricht mit dem Historiker Stefan Hofmann über Achim von Arnims antijüdische Rede „Ueber die Kennzeichen des Judenthums“, die dieser 1811 vor der Deutschen Tischgesellschaft hielt. Die Aufzeichnung der Diskussion zu dem judenfeindlichen Text beginnt um 19 Uhr.

Autorin Judith Zander wird am 26. September im Wiepersdorfer Schlosspark ihr unter anderem in Wiepersdorf entstandenes Buch „Johnny Ohneland“ vorstellen. Die von Katharina Franck musikalisch begleitete Lesung beginnt um 16 Uhr, Friederike Frach wird den Nachmittag moderieren. Bei schlechtem Wetter wird die Lesung im Gartensaal stattfinden.

Von Karen Grunow