Die virtuellen Stipendiaten von Schloss Wiepersdorf

Wiepersdorf

„Alle sind natürlich traurig, dass sie nicht vor Ort sein können“, sagt Annette Rupp über den ursprünglich für Juni geplanten Neustart des Residenzprogramms in Schloss Wiepersdorf. Dort sollten eigentlich in Kürze die ersten Stipendiaten der im vergangenen Jahr gegründeten Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf einziehen. Nun werden sie zwar coronabedingt nicht kommen, dafür aber alle gemeinsam in digitaler Form ihr Stipendium wahrnehmen. Schnell wurde also eine Lösung gefunden, um das erste Stipendienjahr unter der neuen Trägerschaft doch stattfinden lassen zu können. Für Annette Rupp als Gründungsbeauftragte und Stiftungsvorstand der jungen Kulturstiftung wäre es das erste Mal gewesen, dass sie den Ort dauerhaft voller kreativer Energie von Literaten, Künstlern, Komponisten und Wissenschaftlern erlebt.

Die Mitarbeiter mussten nicht in Kurzarbeit

Alles war geplant, organisiert, weitere 2,5 Personalstellen waren ausgeschrieben, um den Stipendiatenbetrieb zu gewährleisten. Stattdessen bleibt es nun ruhig vor Ort, zumindest fast. Denn einige Bauarbeiten, die sonst bis zum Spätherbst ausgesetzt worden wären, werden wohl nun bereits in den kommenden Monaten durchgeführt. Der große Teil der im Sommer 2018 begonnenen Sanierungsarbeiten an dem herausragenden denkmalgeschützten Schlossensemble ist bereits im Februar beendet worden. Über das Sonderinvestitionsprogramm „Invest Ost“ von Bund und Land, über das 240 000 Euro bewilligt wurden, konnten unter anderem das Dach und die Fassade des Haupthauses saniert werden.

Anzeige

Rückblick auf das Jahr 2018 am gut besuchten Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Quelle: Karen Grunow

Weitere MAZ+ Artikel

Nun gab es eine weitere Förderzusage über „Invest Kultur“, jetzt werden die Fenster der Orangerie in Ordnung gebracht und das Atelierhaus erhält einen neuen Anstrich. Außerdem soll ein barrierefreier Zugang ins Schloss realisiert werden. „Wir werden das alles noch in diesem Jahr weiter renovieren können“, freut sich Annette Rupp. Auch der Teich wird angegangen. Ansonsten werkelt der Koch, der noch vor der Coronakrise eingestellt worden war, in der Küche und richtet alles ein, außerdem, erzählt Rupp, plant er einen Gemüsegarten. „Niemand musste in Kurzarbeit“, berichtet sie. Zu ihrem derzeitigen Team gehören außerdem noch zwei Hausmeister beziehungsweise Gärtner, eine Reinigungskraft, ein Verwaltungsleiter und eine Projektmanagerin. Die letzteren beiden arbeiten meist im Homeoffice. Und auch Annette Rupp ist nur bei Bedarf in Wiepersdorf und dann mit äußerster Vorsicht – ansonsten organisiert sie das meiste von ihrem Zuhause in Berlin.

Online-Veranstaltungen und regelmäßige virtuelle Treffen

Sie hat das Digitalkonzept erstellt für den aktuellen Stipendiatenjahrgang, das dann im brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur abgesegnet wurde. „Am 2. Juni werden wir unsere Auftaktveranstaltung mit unseren Fellows haben“, erzählt sie. Da wird dann zunächst alles genau vorgestellt und dann gibt es zwei Durchgänge, damit die Stipendiaten sich untereinander ein bisschen kennenlernen und ihre Arbeiten und Ideen zeigen können. Alles im virtuellen Raum.

Hin und wieder wird es die Möglichkeit geben, dass die Stipendiatinnen und Stipendiaten auch mit Experten kommunizieren können. Eventuell, so Annette Rupps Vision, kann dann auch das eine oder andere dieser Treffen im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden. Früher, als das Schloss mit dem fast zehn Hektar großen Areal als Künstlerhaus um die 35 Stipendiaten pro Jahr beherbergte, gab es regelmäßig öffentliche Runden, bei denen einige der Künstler, Literaten und Musiker Einblicke in ihre aktuellen Projekten gewährten. Das war für Künstler wie für Besucher spannend.

Insgesamt 22 Stipendiaten von Juni bis November

Von Juni bis August wird für die 16 über das brandenburgische Kulturministerium geförderten Stipendiaten sowie Künstlerin Pauline Stopp, die über das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern gefördert wird, das digitale Programm laufen. Danach geht es für drei Monate weiter mit den sechs Stipendiaten des vom Auswärtigen Amt geförderten Projekts „Art in a conflicted World“. Nicht für alle ist der Umgang mit dem Internet so selbstverständlich. „Und das muss man aufgreifen“, so Rupp. Aber alle sagten zu, für so einige der soloselbstständigen Künstler ist so eine Förderung derzeit eine enorm wichtige Hilfe.

„Ich hoffe natürlich, dass wir später Einzelne noch mal begrüßen dürfen“, sagt Annette Rupp. Denn nach zwei Jahren dürften sich die diesjährigen Stipendiaten erneut bewerben. Einige wie der Komponist Alex Nowitz waren auch schon mal Stipendiaten vor Ort, schätzen die dörfliche Ruhe, den interdisziplinären Austausch und die Arbeitsmöglichkeiten. Darauf haben sich alle gefreut. Noch nie, berichtet Annette Rupp, gab es so viele Bewerbungen wie für den aktuellen Jahrgang. Vor allem sei deutlich geworden, wie sehr Schloss Wiepersdorf mittlerweile international beachtet würde: „Wir hatten Bewerbungen aus mehr als 60 Ländern.“

Für das Bettine-und-Achim-von-Arnim-Museum im Schloss wird ein neues Konzept erstellt, um auch die jüngere Geschichte des Hauses intensiver aufzuarbeiten. „Es ist eigentlich alles auf einen sehr guten Weg“, schaut Annette Rupp optimistisch in die nähere Zukunft.

Von Karen Grunow