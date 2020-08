Wiepersdorf

Das Wiepersdorfer Künstlerhaus ist auch ohne die Anwesenheit von Künstlern immer eine Reise wert, zumindest, wenn man sich für Architektur oder für die Schönheit historischer Landschaftsgärten interessiert. Fast ganzjährig, zumeist an den Wochenenden oder in den Urlaubsmonaten, kommen Ausflügler hierher, um sich an der gepflegten Ziergewächsen im so genannten Gartenparterre erfreuen oder im etwas wilder belassenen Park ein ruhiges Plätzchen zu suchen.

Bewirtung ist kein Denkmalschutz

Obwohl in der zum Speisen und Verweilen gedachte Orangerie in der bis vor wenigen Jahren an den Wochenenden auch Tagesbesucher einkehren durften, noch immer Teil des Parks ist, stehen die Gäste dort stets vor verschlossener Tür. Dem bisherigen Besitzer und Betreiber des Künstlerhauses, der Deutsche Stiftung Denkmalschutz, wurde die Erlaubnis zur Gästebewirtung entzogen, da dies der Stiftungssatzung, dem Denkmalserhalt, widersprach. Auch während der zweijährigen Umbauzeit des Künstlerhauses, das seit Ende gut einem Jahr unter der Flagge der neu gegründeten Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf segelt, blieb die Orangerie geschlossen.

Die Orangerie im Park des Wiepersdorfer Künstlerhauses inmitten der vom Koch gehegten Blütenpracht. Quelle: Uwe Klemens

Umso mehr freut sich Haus-Chefin Annette Rupp nun auf den 29. August als dem Tag, ab dem sich Park- und Schlossbesucher an den Wochenend-Nachmittagen an den Scheiben der Orangerie nicht mehr die Nase platt drücken müssen, um doch nur auf leere Tische und Stühle zu blicken. Zuständig für die Bewirtung ist Felix Rebel, der bereits seit Mai der neue Koch des Künstlerhauses ist, aber wegen dem Corona-bedingten Ausbleiben der Stipendiaten in der Küche wenig zu tun hat und statt dessen bei der Pflege des Parks hilft.

Vielseitige Küche vom Thüringer Koch

Auch wenn er aus Thüringen stammt, geht Kochen für den 36-jährigen, der schon daheim in Erfurt gerne den Kochlöffel schwang, weit über Thüringer Klöße und Bratwürste hinaus. Das nötige Rüstzeug erwarb er sich nicht nur während der Lehre im Schwarzwald, sondern auch bei seiner anschließenden Wanderschaft durch die deutsche Küchenlandschaft, die, nach Abstechern in großen und kleinen Gasthöfen, Bars und Hotels, bei „Parker bows“ am Berliner Moritzplatz endete, bevor sich der inzwischen vielseitige Küchenkünstler als freiberuflicher Party- und Veranstaltungskoch selbstständig machte.

„Heute lege ich großen Wert auf Handgemachtes, auch bei den Zutaten. Das zahlt sich irgendwann aus und hat eine ganz andere Wertigkeit als einfach nur nach dem Motto ’Tüte auf’ zu kochen“, sagt Rebel über die von ihm favorisierte Linie. Auch vegetarische und vegane Gerichte finden sich auf den von ihm erstellten Speisekarten.

Samt Katze in Wiepersdorf heimisch geworden

Von der Suche nach einem neuen Schlosskoch erfuhr Rebel durch einen Freund, der für die neue Einrichtung der Schlossküche zuständig war und so von der Ausschreibung hörte. Noch vor der Coronakrise wurde der Arbeitsvertrag unterschrieben und die kleine Wohnung im Seitenflügel des Schlosses bezogen, in der inzwischen auch Rebels Katze zu Hause ist.

Dass er noch in diesem Jahr für Stipendiaten kochen wird, glaubt der Neu-Wiepersdorfer nicht. Das Wochenend-Angebot in der Orangerie wird sich zunächst auf Kaffeespezialitäten, selbst gemachte Kuchen und Torten und Erfrischungen beschränken, kann aber bei entsprechender Nachfrage auch später um Suppen und ergänzt werden. Sobald auch wieder Stipendiaten bekocht werden müssen, ist die Zeit für mehr nicht drin.

Von Uwe Klemens