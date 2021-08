Schlossruine in Dahme soll aufgewertet werden

Dahme

Die Schlossruine in Dahme soll einen barrierefreien Zugang im Erdgeschoss erhalten. Zudem ist die Gestaltung des Eingangsbereichs inklusive der Herstellung einer Überdachung mit Oberlicht vorgesehen. Außerdem sollen die haustechnischen Anlagen wie Beleuchtung, Wasser und Abwasser erweitert, Fensteröffnungen zum Schutz gegen Tauben und Zugluft verglast sowie das Treppenhaus wiederhergestellt werden.

Die Stadtverordneten gaben für diese Maßnahmen in ihrer letzten Sitzung grünes Licht. Sie haben damit die Weiterführung der Sanierung der Schlossruine in Dahme im Rahmen des 10. Bauabschnitts beschlossen. Entsprechende Haushaltsmittel werden bereitgestellt. Zudem stehen laut Verwaltung noch finanzielle Mittel aus der Städtebauförderung zur Verfügung. Der 10. Bauabschnitt in der Schlossruine ist im Umsetzungsplan 2021 bis 2023 für das Sanierungsgebiet „Altstadt Dahme/Mark“ enthalten. Die jetzt beschlossenen Arbeiten sollen zwischen Oktober 2022 und Mai 2022 durchgeführt werden.

Regenwasserkanal im Neuen Weg in Dahme zusammengebrochen

Einstimmig grünes Licht gaben die Stadtverordneten zudem für zusätzliche Haushaltsmittel für den Ersatzneubau des Regenwasserkanals im Neuen Weg in Dahme. Der alte Kanal ist laut Verwaltung weitgehend zusammengebrochen und soll nun auf einer Länge von 50 Metern erneuert werden. Die Kosten dafür liegen bei etwa 83 000 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Regenwasserkanal durch eine Untersuchung mit Hilfe einer Kamera. Die Prüfung wurde notwendig, weil ein Eigentümer eines Wirtschaftsgebäudes im Neuen Weg Risse an seinem Gebäude festgestellt hatte, die auf Setzungen des Baugrunds hinweisen. Andre Weigt verwies darauf, dass Dahme kein Regenwasserkanalkonzept besitzt: „Ich würde gern mal über ein solches Konzept reden.“

Von Andreas Staindl