Schnee in Teltow-Fläming: mehrere Unfälle und entspannter Winterdienst

Teltow-Fläming

Zum ersten Mal in diesem Jahr schüttelte Frau Holle am Donnerstagmorgen ihre Betten aus. Vor allem im Norden des Landkreises fielen reichlich Schneeflocken vom Himmel, die allerdings in den meisten Bereichen schnell auch wieder zu Matsch wurden.

Die Polizei hatte demzufolge gleich am Morgen alle Hände voll zu tun. Im ganzen Kreisgebiet gab es mehrere Unfälle mit Sachschäden. Allerdings könne noch nicht unbedingt gesagt werden, „welche davon sich auf Grund von nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Fahrweise ereignet haben“, teilte die Pressestelle der Polizei am Mittag mit. Herausragende Sachverhalte sollten wie gewohnt am Nachmittag dargestellt werden.

Die Polizei appelliert im Hinblick auf die Witterungsverhältnisse an die Autofahrer, besonders vorausschauend und vorsichtig zu fahren. „Kalkulieren Sie ein mögliches Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern ein. Auch wenn es in einem Moment noch nicht glatt sein kann, können sich die Straßenverhältnisse trotzdem in kurzer Zeit stark ändern. Die meisten Unfälle lassen sich durch angepasste Geschwindigkeit und dem Benutzen der richtigen Bereifung vermeiden“, hieß es.

Auch die örtlichen Bauhöfe rückten mit dem ersten Schneefall aus. „Bei uns in Großbeeren geht alles nach Einsatzplan“, berichtete Angelika Laag von der Pressestelle der Gemeinde. „Wir haben zwei Fahrzeuge der Gemeinde im Einsatz, die die meist frequentierten Straßen freihalten.“ Darüber hinaus sind in der Gemeinde Dienstleister im Einsatz, Mitarbeiter des Bauhofes waren mit Schaufeln und Besen unterwegs.

Winterdienst in Blankenfelde „unaufgeregt und koordiniert“

Acht Fahrzeuge hat der Kommunalservice in Ludwigsfelde am Vormittag im Einsatz gehabt. „Wir räumen und setzen auch auf ’abstumpfende Maßnahmen’“, sagte Robert Ladendorf, Leiter des Ludwigsfelder Bauhofes. Er glaubt allerdings nicht daran, dass der Schnee von langer Dauer sein wird. „Wenn es nächste Woche wieder wärmer wird, werden wir einige der Fahrzeuge wieder abrüsten, die jetzt im Winterdienst sind.“ Noch liege einiges Laub auf Straßen und Wegen, das dann geräumt werden soll.

Winter in Ludwigsfelde – es schneit am 9. Dezember 2021 Quelle: Jutta Abromeit

Der Werkstatthof in Blankenfelde-Mahlow teilte mit, dass der Winterdienst „unaufgeregt und koordiniert“ arbeiten konnte und alles wie geplant gelaufen sei. „Die Kollegen waren gut vorbereitet und seit 4 Uhr morgens mit mehreren Fahrzeugen, vor allem Unimogs und Multicars, unterwegs“, hieß es. Die Schneebeseitigung verlaufe nach einem festgelegten Ablauf, „sodass jeder Handgriff sitzt“.

Es hat geschneit: Winter in Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Auch in Rangsdorf habe alles „im Großen und Ganzen“ geklappt, sagt Bürgermeister Klaus Rocher (FDP). In der Gemeinde sind vor allem Fremdfirmen im Einsatz, die für die Schneeräumung zuständig sind. „Es gibt immer ein paar Anwohner, die unzufrieden sind“, sagt Rocher, aber insgesamt habe alles gut geklappt. Wegen des dichten Verkehrs konnte beispielsweise die Kienitzer Straße auf Höhe des Kreisverkehrs am Morgen noch nicht vollständig geräumt werden.

Glätte-Gefahr auf Brücken in Luckenwalde

Obwohl es in der Kreisstadt Luckenwalde erst gegen 8 Uhr leicht begonnen hatte zu schneien, war der Bauhof recht früh unterwegs. „Bereits ab 4 Uhr fuhren die Mitarbeiter durch die Straßen, um die Stellen zu sichern, die aufgrund von überfrierender Nässe hätten gefährlich werden könnten“, sagt Bauhofleiter Frank Dunker. Dabei wurde wie üblich ein Salz/Sand Gemisch gestreut, das ein Wegrutschen verhindert. Vor allem auf Brücken bestand die Gefahr, dass die Nässe sich schnell in Eis verwandelt. Gegen 8 Uhr begannen die Mitarbeiter, die für die Gehwege zuständig sind, mit ihrer Arbeit. Allerdings, so der Bauhofleiter, sei nichts Gravierendes zu melden gewesen. Am Nachmittag gab es noch weitere Kontrollfahrten durch die Stadt, um zu entscheiden, ob die Fahrzeuge noch einmal zum Einsatz kommen müssen.

Erster Schnee in Luckenwalde Quelle: Iris Krüger

Gar nicht ausrücken musste der Bauhof in Jüterbog bis nachmittags um 15 Uhr, da es nur wenig geschneit hatte und keine Glättegefahr bestand. Auch die Straßenmeisterei, die für die Kreisstraßen zuständig ist, meldete aufgrund der geringfügigen Gefahr keine besonderen Vorkommnisse.

Von Iris Krüger, Lisa Neugebauer und Udo Böhlefeld