Niedergörsdorf/Niederer Fläming/Jüterbog

Das Kita-Personal der Gemeinde Niedergörsdorf soll sich demnächst regelmäßig auf Corona testen lassen können. Das teilte Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) jüngst mit. Die Bürgermeisterin erklärte in dieser Woche, dass die Gemeinde den Kitas Antigen-Schnelltests zur Verfügung stellen wird. Bis zu zwei Tests pro Woche werden für jeden Beschäftigten vom Land Brandenburg finanziert.

Die Antigen-Schnelltests funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Durchgeführt werden können sie nur durch geschultes Personal – dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test – der durch medizinisches Personal erfolgt und im Labor ausgewertet wird – ein Nasen- abstrich gemacht. Die Auswertung der Antigen-Schnelltests erfolgt im Gegensatz zu den PCR-Tests aber direkt vor Ort. „Wir werden uns auch Hilfe holen zur Schulung der Mitarbeiter, sodass sie die Möglichkeit haben, sich in einem Abstand von 48 Stunden selbst zu testen“, so Boßdorf. Laut Experten sei das Testen alle zwei Tage ausreichend, weil sich die Virenlast für den Nachweis erst aufbauen muss.

Anke Lange sieht die Tests vor allem als Erleichterung im Arbeitsalltag. So habe man im Zweifel sofort Gewissheit und könne schneller reagieren. Sicher hätten sich die Leiterin des Familienzentrums Altes Lager und ihre Kollegen in der Gemeinde bisher auch schon gefühlt. „Wir haben jetzt nicht die ganze Zeit mit der Angst im Nacken gearbeitet“, sagt sie stellvertretend für alle Kita-Mitarbeiter. Als Erzieher sei man es gewohnt, dass Kinder Krankheiten mitbringen. „Das ist unser Beruf“, so Anke Lange. Alle Eltern verhalten sich zudem sehr vorbildlich. Viele seien dem Appell gefolgt, ihre Kinder zu Hause zu lassen, tragen immer Masken oder haben ihre Kinder bei Erkältungssymptomen zum Schutz aller anderen sogar testen lassen, bevor sie sie in die Kita gebracht haben.

Im Amt Dahme sind die Vorbereitungen für den Einsatz der Schnelltests bereits abgeschlossen. Sie werden in der Kita „Flämingkinder“ in Hohenseefeld und der Kita „Pusteblume“ in Lichterfelde bereits eingesetzt. „Das DRK hat für uns die Erzieher in Niederer Fläming geschult. Sie werden jetzt dreimal wöchentlich getestet. Hintergrund ist, dass ich als Arbeitgeber den höchstmöglichen Schutz für unsere Beschäftigten gewährleisten muss“, so Amtsdirektor David Kaluza.

Raue will sich nicht zur Personalsituation äußern

Auch in Jüterbog sollen die städtischen Kitas mit den Schnelltests ausgestattet werden. Auf MAZ-Nachfrage bestätigt Bürgermeister Arne Raue (WsJ): „Ja, auch hier in Jüterbog sind solche Schnelltests geplant.“ Ab wann genau getestet werden kann, stehe derzeit noch nicht fest, so Raue. Mit Beginn des Winters wurde auch die Personalsituation in den städtischen Kitas dramatisch. Neben den üblichen Krankheitsausfällen aufgrund der Jahreszeit kamen coronabedingt noch mehr Ausfälle dazu. Einige Einrichtungen mussten kurzzeitig ganz geschlossen werden. Darüber hinaus waren die Betreuungszeiten in den Gruppen verkürzt worden. Einzelne Gruppen blieben geschlossen. Der Bürgermeister begründete dies damals damit, dass die Stadt nicht auf „Springer“ zurückgreifen beziehungsweise Erzieher nicht in anderen Gruppen einsetzen dürfe, um das Risiko von weiteren Infektionen zu vermeiden.

In der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Ende Januar erkundigten sich die Fraktionen FJB, WsJ und AfD beim Bürgermeister nach der Personalsituation und dem Personalbedarf in den Jüterboger Kitas. Raue erklärte dort, dass die Stadt sich keine personellen Überkapazitäten leisten könne. Das Land finanziere das Personal nach einem Schlüssel, der genau abdecke, was gebraucht wird, wenn alles normal laufe. Dazu, ob sich die Personalsituation mittlerweile entspannt hat oder die Schnelltests aus seiner Sicht dazu beitragen können, wollte Raue auf MAZ-Nachfrage keine Ausführungen machen.

Von Isabelle Richter und Victoria Barnack