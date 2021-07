Schöbendorf

Wessen Herz an heißen Tagen für Speiseeis und besonders erfrischende Gaumenfreunden schlägt, der kommt bei „Hilde & Kurt“ in Schöbendorf voll und ganz auf seine Kosten: Basilikum-Zitrone, Birne-Champagner oder auch der derzeitige Kassenschlager Gurke – die Auswahl in dem Eiscafé ist so groß wie exquisit.

Hinter den ungewöhnlichen Kreationen steckt Inhaberin Gina Boche. Die energiegeladene junge Frau denkt sich die eiskalten Zusammenstellungen eigenhändig aus. Das gewünschte Eis lässt sie in einer regionalen Manufaktur exklusiv produzieren. „Schokolade und Vanille kann ja jeder“, sagt Gina Boche mit einem Lächeln. Was aber nicht heißen soll, dass die klassischen Sorten bei „Hilde & Kurt“ auf Nachfrage nicht auch in den Becher oder die Waffel kommen.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Bei „Hilde & Kurt“ gibt es viele interessante Sorten. Quelle: Jérôme Lombard

Eiscafé-Idee kam durch Corona

Der interessante Name des erst im April auf dem Gelände des Familienhofes eröffneten und liebevoll dekorierten Eiscafés geht ebenfalls auf Gina Boches Initiative zurück. „Hilde und Kurt waren meine beiden Großeltern, von denen mein Mann und ich das Grundstück übernommen haben“, erzählt sie. Noch zu Lebzeiten hätten Hilde und Kurt ihre vor Ideen nur so sprühende Enkelin immer machen lassen und sich nicht groß eingemischt. „Ich finde, die beiden dürfen einfach nicht in Vergessenheit geraten.“

Entstanden ist das Eiscafé, das seine Pforten aktuell von Freitag bis Sonntag für Kunden öffnet, als Notlösung – das eigentliche Geschäft von Gina Boche, die Ausrichtung von Hochzeiten in der hofeigenen Feldscheune dahinter, ist in der Corona-Pandemie eingebrochen. „Die finanziellen Ausfälle aus dem vergangenen Jahr bekommen wir nie wieder rein“, sagt Gina Boche.

Doch die junge Frau, die nebenberuflich schon seit längerer Zeit in der Eventbranche engagiert ist, will positiv denken. Zumal das Hochzeitsgeschäft dank der niedrigen Inzidenzen inzwischen wieder Fahrt aufgenommen hat: Die kommenden Wochenenden ist Ginas Boches Feldscheune mit ihrem rustikal-romantischen Ambiente gut gebucht.

Seit 2017 kann in der ausgebauten Feldscheune Schöbendorf geheiratet werden. Quelle: Jérôme Lombard

Gina Boches Herz schlägt für Hochzeiten

„Wir freuen uns einfach riesig, dass wir wieder richtig loslegen können“, sagt Gina Boche. Und das keineswegs nur, weil mit den Hochzeitsfeiern, bei denen Gina Boche auch gerne für die Dekoration und das Catering sorgt, wieder Geld in die Kasse kommt – zwischen 15000 und 25000 Euro kostet eine Feier für maximal 70 Personen in der Feldscheune.

Gina Boche liebt es, die Hochzeiten zu organisieren. Das merkt man ihr sofort an. Die Feldscheune ist ihr Baby, entstanden aus eigener Erfahrung. „Wir hatten damals keine geeignete Location für unsere Hochzeit in der Region gefunden, weswegen wir uns für die eigene Scheune entschieden hatten“, erzählt sie. Die Paare, die sich seit dem Scheunenausbau 2017 in Schöbendorf das Ja-Wort gegeben haben, werden es Gina Boche danken.

