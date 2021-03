Baruth

Frühlingsluft und Blütenduft – was will man da eigentlich mehr? Diese drei Frauen aus Baruth treffen sich jeden Tag zum Radeln. Dabei machen die Damen ganz ordentlich Strecke: Zwischen 17 und 25 Kilometer kommen da bei den gemeinsamen Ausfahrten zusammen. Wichtig ist ihnen vor allen Dingen die Bewegung an frischer Luft. Hier passiert das Trio gerade den Ortsausgang von Schöbendorf. Wenn sich die freundlichen Temperaturen auch in den kommenden Tagen halten, dann dürften sich viele weitere Menschen während der Osterfeiertage in den Sattel schwingen und diese Region erkunden. Da die Gaststätten geschlossen sind, sollte man an eine Decke und Proviant denken.

Von Jutta Abromeit