Schönefeld

Das Dorfgemeinschaftshaus im Niedergörsdorfer Ortsteil Schönefeld ist sanierungsbedürftig. Weil die Haushaltsmittel der Gemeinde jedoch knapp sind, hatte sich bereits Ende des Jahres 2019 eine neue Option aufgetan. Projektentwickler David Lang von der Firma Energiequelle stellte der Gemeindevertretung damals die Möglichkeit vor, das Projekt Dorfgemeinschaftshaus aus Geldern der Energiequelle-Stiftung mitzufinanzieren. Bis zu 150.000 Euro seien möglich, erklärte Lang damals.

Hintergrund ist, dass Schönefeld sich in unmittelbarer Nähe eines Windeignungsgebietes befindet und damit zu den direkt betroffenen Ortschaften gehört. Durch Drehbewegungen, Lichtreflexion, Blitzlichter und visuelle Störungen durch Masten und Rotoren kommt es zu einer Beeinträchtigung des menschlichen Wohlbefindens. Darüber hinaus können die Windräder durch Lärm, Schattenwurf und Infraschall auch gesundheitliche Auswirkungen bei den direkt betroffenen Dorfbewohnern hervorrufen. Um die negative Haltung gegenüber Windkraftanlagen ein wenig zu mindern, fördert die Firma Energiequelle mit ihrer Stiftung unter anderem Projekte im Bereich Heimatpflege, Brauchtum, Jugend- und Altenhilfe sowie Sport.

Anzeige

Objekt wurde von Bauaufsicht begutachtet

Nach dem Besuch von David Lang war das Vorhaben in Schönefeld jedoch nicht weiter öffentlich diskutiert worden. Der Vorsitzende des 2018 gegründeten Schönefelder Heimatvereins, Peter Simon, und Schönefelds Ortsvorsteher Andreas Kretschmann hakten deshalb nun erneut nach, wie der Stand ist. Denn laut Andreas Kretschmann sei die nötige Zuarbeit von der Dorfgemeinschaft bereits in 2020 erfolgt.

Auch Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) bestätigte, dass es bereits mehrere Gespräche gab, um die Möglichkeiten zu prüfen. Zudem erklärte die Bürgermeisterin im Namen der Verwaltung: „Wir haben uns das Objekt auch schon mit unserem Bauamtsleiter angeschaut und dabei festgestellt, es muss zwingend etwas getan werden.“ Eines der größten Probleme sei die anhaltende Feuchtigkeit im Gebäude. „Die Schönefelder sehen die Bedingungen nicht mehr als tragfähig an“, so Boßdorf. Wegen des schlechten Zustandes des Dorfgemeinschaftshauses hatten die Schönefelder zunächst den Entschluss gefasst, statt der Sanierung des Bestandsgebäudes, ein neuen und größeren Treffpunkt zu errichten.

Suche nach Alternativen zum Neubau

„Die Dorfgemeinschaft Schönefeld hatte sich selber auf den Weg gemacht und eine Planung für einen Neubau eingereicht“, erläuterte Doreen Boßdorf die weiteren Schritte. Der Kostenrahmen dafür lag jedoch geschätzt bei 400.000 Euro. Für die Gemeinde Niedergörsdorf eine hohe Summe. „Bei einer Fördersumme von 150.000 Euro würde dann im Haushalt eine recht hohe Summe stehen und deshalb sind wir auf der Suche nach Alternativen“, sagte die Bürgermeisterin deshalb.

Das Gebäude befindet sich im Zentrum des Ortes am Dorfteich und ist auch auf dem neu gestalteten Buswartehäuschen verewigt. Quelle: Isabelle Richter

Demnach sei man intern nach mehreren Gesprächen zu dem Punkt gekommen, dass ein Neubau finanziell zu aufwendig sei. Im nächsten Schritt wurde nun ein Architekt hinzugezogen. Zum aktuellen Stand erklärte die Bürgermeisterin: „Die Sichtung ist erfolgt, aber die Pläne sind noch nicht da.“ Aus diesem Grund wurden dem Bauausschuss und der Gemeindevertretung bislang noch keine Unterlagen vorgelegt. Aktuell warte man auf ein Kostenangebot mit Details, inwiefern das Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut werden müsste.

Zum weiteren Fahrplan ergänzte Doreen Boßdorf: „Wir sind optimistisch, dass wir mit dem Planer jetzt etwas hinkriegen, damit wir uns in diesem Jahr auf den Weg machen und die Planung konkret angehen können.“ Die Bauausschussvorsitzende Anja Bruckbauer ( SPD) empfahl demnach in die Diskussion zu starten, sobald es konkrete Planungen zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Schönefeld gibt.

Von Isabelle Richter