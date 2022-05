Schönefeld

„Jeder Einwohner ist ein potentieller Kunde“, sagt der Schönefelder Ortswehrführer Christian Nährig schmunzelnd. Und an einem Zuwachs an Neubürgern mangelt es im Ortsteil Schönefeld wahrlich nicht. Jüngste Prognosen gehen davon aus, dass hier bis 2030 mindestens 10000 Menschen mehr wohnen als derzeit. Damit ist die Reise programmiert. „An einer Freiwilligen Feuerwehr mit teilweise auch hauptamtlichen Kräften ähnlich wie in Königs Wusterhausen führt in Schönefeld schon bald kein Weg mehr vorbei“, betont Nährig. Jährlich etwa 160 bis 200 Einsätze seien für Feuerwehrleute im Ehrenamt schon grenzwertig. An manchen Tagen ereilen die Kameraden gleich drei bis vier Alarmierungen, während sie andererseits durchaus auch mal eine Woche Ruhe haben.

Schönefelder Wehr sichert Ortsstraßen und Autobahnabschnitte

Der Flughafen mit seiner Berufswehr ist außen vor. Der Schwerpunkt für die FF Schönefeld liegt im rasant gestiegenen Verkehrsgeschehen. Dabei sichern die Schönefelder Feuerwehrleute nicht nur die innerörtlichen Straßen und den BER-Bahntunnel, sondern zudem gemeinsam mit den Waßmannsdorfer Kameraden auch noch die Autobahnabschnitte von Schönefeld bis zum Dreieck Waltersdorf sowie bis nach Adlershof ab. Aufgrund des Berufsverkehrs liegen dabei etwa zwei Drittel aller Einsätze in den Hauptgeschäftszeiten. Für eine ehrenamtliche Wehr ist dies eine große Herausforderung, die die Schönefelder derzeit aber durch Homeoffice sowie viele Schichtarbeiter relativ gut abfangen. Bisher konnten sie Nährig zufolge alle Einsätze bedienen.

Schönefeld: Im Lockdown steigende Zahl kleinerer Brände verzeichnet

Während der Pandemie mit striktem Lockdown zeigte sich dabei durchaus ein Wandel der Einsätze, auch wenn ihre Anzahl insgesamt nicht gesunken ist. Die Einsatzorte verlagerten sich zunehmend von der Straße in Wohngebäude, in denen mehr gekocht und gebacken wurde, sodass viel öfter kleine Brände auftraten oder Personen aus Fahrstühlen befreit werden mussten. Die Anzahl der Notöffnungen nahm gleichfalls zu.

Auch einen solchen nächtlichen Unfall müssen die Kameraden der Schönefelder Feuerwehr verkraften. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Schönefeld

Schönefelder Wehr mit technischer Ausstattung zufrieden

Mit ihrer technischen Ausstattung sind die Schönefelder Feuerwehrleute durchaus zufrieden. „Mit zwei Löschgruppenfahrzeugen, einer modernen Drehleiter sowie dem Gerätewagen Logistik für die Rettung im Bahntunnel des BER können wir nicht meckern“, betont Nährig. Bewährt hat sich auch der 18 Meter hohe Turm am Gerätehaus, an dem übrigens längst nicht nur die Kameraden der Gemeinde Schönefeld, sondern der gesamten Region das Abseilen oder Einbinden von Geräten sowie die Menschenrettung auf schiefen Ebenen üben. Auch für Übungen mit Leitern sowie die Ausbildung der Maschinisten für die Drehleitern ist der Turm unverzichtbar. Die Schutzausrüstung der Schönefelder mit den nagelneuen Helmen ist ebenso top. Allerdings zeigt sich auch, dass die FF Schönefeld deutlich unterbesetzt ist. Im Idealfall müsste die Technik doppelt besetzt sein. Daraus ergibt sich ein Defizit von 20 Feuerwehrleuten. Und das, obwohl in den letzten zehn Jahren 13 Frauen und Männer aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzgruppe übernommen werden konnten.

Im Schönefelder Gerätehaus mit dem markanten Übungsturm in der Hans-Grade-Allee ist zugleich auch die Rettungswache des Ortes beheimatet. Quelle: Franziska Mohr

Schönefeld: Gerätehaus platzt aus den Nähten

Außerdem ist nach Angaben der Wehrführung für 20 zusätzliche Kameraden überhaupt kein Platz mehr in dem erst 2011 eröffneten Gerätehaus, in dem sich idealerweise auch noch die Rettungswache befindet. Letzteres hat sich übrigens bestens bewährt. „Man kennt sich und die Johanniter wissen genau, was wir können und umgekehrt. Das sorgt für kurze Wege“, betont der Schönefelder Wehrleiter. Dringend notwendig ist nach Angaben der Wehrführung ein schon seit drei Jahren geplanter Erweiterungsbau, der mindestens zwei neue Stellplätze und eine moderne Werkstatt umfassen muss. Die jetzige Werkstatt wird derzeit für zusätzliche Umkleidespinde geräumt, die augenblicklich aus Platzmangel in der Fahrzeughalle für eine erhöhte Unfallgefahr sorgen.

Die Zusammenarbeit mit den anderen vier Ortswehren der Gemeinde charakterisiert die Schönefelder Wehrführung als kameradschaftlich und konstruktiv. Der Generationenwechsel, der Nährig zufolge meist auch mit einem größeren technischen Verständnis einhergeht, ist überall in vollem Gange ist. Es freut die Schönefelder, dass die Wehr in Großziethen im Sommer ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) bekommt und zwei weitere derartige Fahrzeuge für die Wehren in Waßmannsdorf und Rotberg bereits ausgeschrieben sind.

Freiwillige Feuerwehr Schönefeld Gründung: 1908 Mitglieder: 48 aktive Einsatzkräfte. Jugendfeuerwehr: 30 Mitglieder Einsatztechnik: Kommandowagen für den Gemeindewehrführer, Einsatzleitwagen (ELW), Mannschaftstransportwagen, Löschgruppenfahrzeug LF 20, Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, automatische Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12, Gerätewagen-Logistik für Rettung im Bahntunnel des BER mit aufblasbarem Zelt und Atemschutzgeräten. Alters- und Ehrenabteilung: 3 Mitglieder Förderverein: etwa 40 Mitglieder

Von Franziska Mohr