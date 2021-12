Schönefeld

Die Corona-Pandemie hat in den bald zwei zurückliegenden Jahren vielen Arbeitgebern deutlich zugesetzt. Durch einbrechende Passagierzahlen, wenig internationale Flugverbindungen und die andauernde Pandemielage musste auch die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) Maßnahmen ergreifen, um Stellen zu sichern. Um auf die Krise zu reagieren, wurde in vielen Teilen der Belegschaft auf Kurzarbeit gesetzt.

Flughafengesellschaft beendet Kurzarbeit am BER zum 31. Dezember

Eingeführt wurde diese im April 2020.„Kurzarbeit war für uns ein Instrument, um Arbeitsplätze zu sichern. Damit sind wir gut durch das Jahr gekommen. Wir werden die Kurzarbeit aber definitiv zum 31. Dezember beenden“, sagt Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal der FBB. Das Niveau der Kurzarbeit habe sich während der Zeit verändert.

>>> Lesen Sie hier: BER-Geschäftsführer Michael Halberstadt im Interview über die Rückkehr zum Regelbetrieb, Corona und Schallschutz

In den Ferienzeiten wurde die Kurzarbeit beispielsweise zurückgefahren, auch an Schnittstellen mit den Passagieren gab es bereits eine Rückkehr zum Normalzustand. „Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Kurzarbeit bis Ende März 2022 zu verlängern“, so Halberstadt.

Man wolle nun alle Kräfte dafür einsetzen, den BER weiterzuentwickeln. „Im kommenden Jahr rechnen wir mit deutlich höheren Passagierzahlen. Mit dem Start des Sommerflugplans wollen wir das Terminal 2 in Betrieb nehmen. Das erfordert intensive Vorbereitungen.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon mit dem Beginn des Parallelbetriebs der Nord- und Südbahn zum 1. Dezember war die Flughafenfeuerwehr wieder voll einsatzbereit, die Kurzarbeit beendet. Während des Wechselbetriebs konnten die Sicherheitsstandards auch mit einer geringer besetzten Mannschaft eingehalten werden. Mit der Rückkehr in den Regelbetrieb sei die Mannschaft nun in voller Antrittsstärke zurück, so Halberstadt.

Ausbildung am BER mit Übernahmegarantie

Man sei gut durch das Jahr gekommen, fasst Michael Halberstadt die vergangenen Monate aus Sicht des Personalverantwortlichen zusammen. Derzeit beschäftigt die Flughafengesellschaft rund 2100 Menschen, jährlich werden 30 Auszubildende unter Vertrag genommen und weiterhin eine Übernahmegarantie gegeben.

Lesen Sie auch:

Aus wirtschaftlichen Gründen muss die FBB in den kommenden Jahren allerdings auch Personal einsparen. „Unser Personalumbauprogramm sieht bis Ende 2025 eine Reduzierung der Arbeitsplätze vor. Wir erreichen das nicht durch Kündigungen, sondern wir besetzen freiwerdende Stellen nicht neu“, erläutert Michael Halberstadt und betont, dass durch das Ende der Kurzarbeit keine Arbeitsplätze gefährdet seien.

In der Pandemie habe es keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben, auch ein Abfindungsprogramm sei nicht aufgelegt worden, so Halberstadt. In einigen Bereichen, etwa bei der Feuerwehr, habe es wegen des erhöhten Bedarfs sogar weitere Einstellungen gegeben.

Von Nadine Pensold