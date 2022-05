Schönefeld

Das Lachen und die Lebensfreude von Antje Dausend sind ansteckend. Da ist es gar nicht so überraschend, dass sie von dem damals sechsjährigen Lennox angesprochen wurde: „Antje, ich muss mal mit dir reden. Bei deiner Jugendfeuerwehr will ich auch dabei sein, obwohl ich erst sechs bin.“ Da konnte Antje Dausend natürlich nicht anders. Sie machte eine Ausnahme und nahm Lennox, dessen Vater auch in der Freiwilligen Feuerwehr Schönefeld engagiert ist, in die Jugendwehr auf, obwohl dies sonst erst ab acht Jahren möglich ist. Für alle jüngeren Mädchen und Jungen sind in der Gemeinde Schönefeld eigentlich die Kidswehren in Rotberg und Waßmannsdorf zuständig.

Und jetzt, vier Jahre später, ist Lennox noch immer mit Begeisterung dabei. „Die Gerätekunde gefällt mir und oben auf der Drehleiter habe ich auch schon zweimal gestanden“, berichtet der Zehnjährige begeistert. Auf „seine“ Antje lässt er nichts kommen. „Sie ist super, auch wenn sie manchmal ganz schön streng ist“, schwärmt Lennox, der sich oft schon Tage vorher auf den wöchentlichen Jugenddienst Montagnachmittag freut.

Schönefeld: Wie Antje Dausend den Nachwuchs bei Laune hält

Die 46-jährige Antje Dausend, die selbst erst 2010 durch ihre eigenen Jungs zur Freiwilligen Feuerwehr fand, lässt sich immer etwas einfallen, wobei auch der Spaß nie zu kurz kommt. Mal darf der Nachwuchs das Hebekissen, mal Schere und Spreizer bedienen. „Es ist einfach toll zu sehen, wie sich die Jugendlichen entwickeln, wie sie im Laufe der Jahre zu Persönlichkeiten heranwachsen“, begründet Antje Dausend ihr Engagement.

Wie selbstverständlich bauen sie unter ihrer Anleitung den Löschangriff nass auf. Auch die Erste Hilfe kommt nicht zu kurz. Zumal die Johanniter mit ihrer Rettungswache gleich mit im Haus sitzen.

Schönefelder Feuerwehrnachwuchs will hoch hinaus

Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf dem Rettungsturm am Schönefelder Gerätehaus Quelle: Freiwillige Feuerwehr Schönefeld

Ein besonderes Vergnügen bereitet den Mädchen und Jungen die Arbeit am Turm, wo sie auch schon mal ein Geschoss hochklettern dürfen. Und geht es an die ungeliebten Knoten, gelingt es der Angestellten im Landkreis Teltow-Fläming eben auch, den Feuerwehr-Nachwuchs zu motivieren. Wo doch in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt lockt: Die Schönefelder Jugendwehr feiert ihr 25-jähriges Bestehen - und dies mit einem Camp im Jugendbildungszentrum in Blossin. Sehr beliebt sind auch die Besuche bei der Jugendfeuerwehr in der Partnergemeinde Gammelin in Mecklenburg-Vorpommern. Bis dahin allerdings lädt Antje Dausend mit ihrem Team ganz sicher auch noch zu einer der bei den Jugendlichen überaus beliebten Übernachtungspartys im Schönefelder Gerätehaus ein. Da ist dann auch Zeit, dass ihre bunte Truppe unter anderem mit Max, Emma, Erik, Soraya, Hussein und Dominik, wie die Feuerwehrfrau schmunzelnd sagt „ihr ganzes Wörterbuch runterplappern können.“

Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schönefeld üben den Löschangriff. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Schönefeld

„Antje macht ihren Job als Jugendwart so gut, dass wir jetzt bei 30 Mitgliedern einen Aufnahmestopp verhängen mussten“, sagt Wehrleiter Christian Nährig mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mehr Jugendliche seien bei einer optimalen Betreuung nicht möglich.

Von Franziska Mohr