Schönefeld

Der 41-jährige Christian Nährig führt seit 2011 die Regie in der FF Schönefeld, nachdem er zuvor schon seit 1999 als Vize agierte.

Sie sind Feuerwehrbeamter in Berlin. Was motiviert Sie, auch noch die Freiwillige Feuerwehr in Schönefeld zu leiten?

Christian Nährig: In diesem Ehrenamt habe ich die Chance, Ideen einzubringen und Entwicklungen zu gestalten, ohne ihnen ständig hinterherzuhinken. Wo gibt es das schon noch? Nun schon seit mehr als zehn Jahren kann ich meine Kameraden motivieren, sodass sie mit Spaß und Freude bei der Sache sind. Das ist eine tolle Herausforderung, der ich mich gern stelle.

Was schätzen Sie an Ihrer Truppe am meisten?

Ihre unglaubliche Einsatzbereitschaft und ihre Loyalität. Dabei engagieren sich die Frauen und Männer nicht nur eng begrenzt für die Feuerwehr, sondern für das Gemeinwohl schlechthin. Im vorigen Jahr beispielsweise haben meine Feuerwehrleute mit ihren Familien im Ort 150 Säcke Müll gesammelt.

Was ärgert Sie als Ortswehrführer am meisten?

Die Ignoranz einiger Mitbürger bringt mich auf die Palme. Einige begreifen einfach nicht, dass die Schönefelder Feuerwehr ausschließlich ehrenamtlich arbeitet. Sie erwarten, dass wir eine Taube auf dem Balkon mit der Drehleiter retten. Oder in einem Gewerbegebiet, in dem 500 Menschen arbeiten, bringt es niemand fertig, einen Eimer Wasser auf eine auf der Straße stehende, qualmende Mülltonne zu kippen. Dafür wird dann die Feuerwehr alarmiert.

Ihr Hobby ist auch ihr Beruf. Können Sie überhaupt noch abschalten?

Dafür sorgen schon meine Frau und meine beiden Kinder. Mein elfjähriger Sohn ist übrigens auch schon bei der Jugendfeuerwehr. (Schmunzelnd:) Mit meiner einjährigen Tochter habe ich da noch ein bisschen Zeit. Ich finde Ruhe in der Sauna oder beim Pilze sammeln. Und es ist auch nicht so, dass ich bei jedem Alarm vom Abendbrot aufspringe. Ich habe vernünftige, gut ausgebildete Kameraden, auf die ich mich verlassen kann.

Von Franziska Mohr