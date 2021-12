Schönefeld

Der Oktober hat dem BER seine bisher höchsten Passagierzahlen beschert. Im November sind dagegen die Passagier- und Flugzahlen wieder zurückgegangen. „Zu einem drastischen Einbruch der Verkehrszahlen kam es jedoch nicht“, teilt die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) mit.

Im vergangenen Monat wurden am BER 1,22 Millionen Fluggäste abgefertigt – knapp 500.000 weniger als noch im Vormonat. Es waren damit aber noch deutlich mehr als vor einem Jahr. Im ersten Corona-Herbst wurden im November 213.00 Personen registriert.

Knapp 5000 Starts über Blankenfelde-Mahlow

12.300 Flugbewegungen wurden im November am Hauptstadtflughafen gezählt. Es war der letzte Monat, in dem nur eine Start- und Landebahn betrieben wurde. 4967 Starts hoben von der Nordbahn Richtung Westen auf der Flugroute D25R ab, überflogen Blankenfelde-Mahlow und führten nördlich an Ludwigsfelde vorbei. Nach Osten starteten 517 Maschinen über Erkner und 651 über den Müggelsee.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Landungen sah die Verteilung so aus: aus Richtung Osten flogen 4957 Piloten an den BER heran, Landeanflüge aus Richtung Westen gab es 1182.

Luftfracht am BER fast auf Vorkrisenniveau

In Sachen Luftfracht vermeldet die FBB für November rund 3000 Tonnen umgeschlagene Güter. Damit habe die Luftfracht fast das Niveau aus dem Vorkrisenjahr erreicht, heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch:

Seit Beginn des Jahres haben einschließlich November 8,9 Millionen Fluggäste den BER genutzt. Damit im letzten Monat des Jahres und beim erwarteten Fluggastanstieg zu Weihnachten nichts schief geht, sollen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, wie BER-Chefin Aletta von Massenbach sagt: „Mit Blick auf den Weihnachtsverkehr wollen wir unseren Fluggästen ein bestmögliches Flughafenerlebnis als Start in die Weihnachtstage bieten. Daher haben wir die Abstimmungen mit unseren Prozesspartnern noch mal intensiviert.“

Von Nadine Pensold