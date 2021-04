Schöneiche

Bücher-Schatzkiste Nummer 2 in Teltow-Fläming ist geöffnet – märchenhaft dekoriert wie das Premieren-Stück in Kummersdorf-Alexanderdorf steht sie im Zossener Ortsteil Schöneiche. Dass sie dort am Planweg gegenüber der Feuerwehr mit Büchern aller Genres zum Lesen einlädt, das ist Ramona Strzelecki zu verdanken.

„Dabei habe ich verschiedene Bücherzellen gesehen. Solche ausrangierten Telefonzellen stehen auch in Bestensee oder Ragow“, erzählt die Pharmazeutisch-technische Assistentin. Sie wollte selbst eine solche Zelle auftreiben, wie sie die Telekom zum Telefonieren überall aufgestellt hatte, bevor es Handys gab. Doch Pustekuchen – „keine mehr aufzutreiben, nirgends“, sagt sie.

So sieht die Schatzkiste von außen aus. Quelle: Jutta Abromeit

Auch im Ortsbeirat wird ihre Idee begrüßt. Doch auch mit vereinten Kräften findet niemand jemanden, der weiterhelfen kann. „Jemand wollte schon anfangen, selbst eine zu bauern“, erzählt Ramona Strzelecki. Als sie Verwandte in Kummersdorf besucht, sieht sie Schatzkiste Nummer 1 und ruft bei Dirk Pehnert an, dem Schöpfer der Schatzkisten. Er ist Unternehmer und hatte gemeinsam mit Kollegen in seiner Firma Redside Promoter nach einer wetterfesten Variante für die großen „Bücher-Verpackungen“ gesucht. Im Oktober öffneten die Alexanderdorfer ihre Premieren-Schatzkiste, viele Leseratten brachten die ersten Bücher mit.

Kinderbücher in die unteren Regale

„Inzwischen ist es so, dass neue Bücher daneben gelegt werden“, erzählt Pehnert. Er sorgt dafür, dass der Lesestoff innen wechselt. „Und dass Kinderbücher in den Regalen unten stehen, wo auch die Kleineren rankommen“, sagt er. In Schöneiche sorgt Ramona Strzelecki nun dafür, dass der Lesestoff übersichtlich in den Regalen steht und alles sauber bleibt. So kann sich jedermann Nachschub holen, selbst wenn es ihm um Mitternacht nach neuen Geschichten ist.

Einen ganz anderen Weg, gelesene Bücher noch anderen zugänglich zu machen, wählte 2001 Ron Hornbaker. Der Amerikaner gilt als Erfinder von Bookcrossing.com – Bücher auf Reisen zu schicken, sie aus verstaubten Regalen „in die Freiheit“ zu lassen, wie es verschiedentlich bei der Beschreibung seines Projektes heißt. Und so funktioniert’s: Wer Lieblingsbücher gern weitergibt, verpasst ihm auf der Internetseite eine Bookcrossing-ID-Nummer; damit wird für das Buch eine Internetseite angelegt.

Ein Buch auf Reisen, registriert bei Bookcrossing.com Quelle: Jutta Abromeit

Diese BC-ID trägt man vorn in das Buch ein, hinterlässt das Label oder eine kleine Erklärung und gibt das Buch weiter. Entweder an Freunde oder man sucht einen öffentlichen und wettergeschützten Platz für sein gutes Stück. Der Finder kann mit der ID dann auf der Internetseite den Vorbesitzern von dem Fund erzählen. Und die freuen sich, ihre frei gelassenen Bücher bei anderen Liebhabern zu wissen.

In diese Richtung geht übrigens auch ein Vorschlag von Dirk Pehnert. Er meint, wenn es noch ein paar mehr solcher Schatzkisten gibt, lohnt sich vielleicht der Ringtausch. Und für die siebente Schatzkiste, 007 also, schwebt ihm schon ein ganz spezielles Design vor.

Von Jutta Abromeit