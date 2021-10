Schöneiche

Zeugen beobachteten am späten Donnerstagabend mehrere Personen auf einer Baustelle in Schöneiche. Sie machten sich an Baumaschinen zu schaffen und wollten wohl Dieselkraftstoff abzapfen. Als sie bemerkt wurden, flüchteten sie in Richtung Kallinchen. Eine sofortige Fahndung blieb aber ohne Ergebnis.

Von MAZonline