Schönhagen

Am Sonntagmittag kam es bei Schönhagen (Trebbin) zu einem Flugzeugunfall. Wie Trebbins Stadtwehrführer Silvio Kahle der MAZ berichtet, war die Feuerwehr um 11.24 Uhr alarmiert worden. Die Propellermaschine musste in einem Waldstück nahe des Flugplatzes Schönhagen notlanden. „Das Flugzeug ist ein Totalschaden“, so Kahle. „Die Insassen sind unverletzt.“

Der Flieger musste im Wald notlanden. Quelle: Feuerwehr Trebbin

In dem Kleinflugzeug befanden sich zwei Personen. Nach MAZ-Informationen handelt es sich wohl um einen Mann und eine Frau. Ob die Maschine vom Flugplatz Schönhagen aus gestartet war, wisse er derzeit noch nicht, so Silvio Kahle.

Nach Sicherung der Einsatzstelle durch die Feuerwehr wurde diese inzwischen an die Polizei übergeben. Zur Unfallursache wird aktuell noch ermittelt.

Mehr Infos zum Flugzeugunfall in Kürze.

Von Isabelle Richter