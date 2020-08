Ab Montag sollen wieder alle Schüler der Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald in ihre Klassen zurückkehren – unter vielen Vorsichtsmaßnahmen. Die Schulleitungen beteuern: „Wir tun all das, was in unseren Möglichkeiten steht.“ Doch Risiken bleiben.