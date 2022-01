Schulzendorf

Es klingt manchmal schon wie eine Floskel, dass die Sicherheit der Feuerwehrleute oberste Priorität hat. Was sich aber dahinter alles verbirgt, erahnt kaum ein Laie. Einer, der es hingegen genau weiß, ist Sebastian Kliem.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 41-Jährige verstärkt seit 30 Jahren die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Schulzendorf, anfangs in der Jugendwehr, ehe er in die aktive Einsatztruppe übernommen wurde. Als gelernter Kfz-Mechaniker war er schon seit 2012 als ehrenamtlicher Gerätewart in Schulzendorf tätig, ehe er diese Aufgabe seit einem Jahr nun hauptberuflich als Angestellter der Gemeinde Schulzendorf ausübt.

Gerätewart muss auch die Löschfahrzeuge prüfen lassen

„Die Gerätetechnik wird immer komplizierter sowie die Vorschriften und Prüfintervalle engmaschiger. Von der zeitraubenden Dokumentationspflicht ganz abgesehen. Im Ehrenamt können die Kameraden das einfach nicht mehr bewältigen“, begründet der stellvertretende Gemeindewehrführer Patrick Scholz die neue Stelle. Und tatsächlich kann Sebastian Kliem über Arbeitsmangel nicht klagen. Am Vortag musste er allein dreimal nach Luckau fahren, um dort alle drei Schulzendorfer Löschfahrzeuge technisch überprüfen zu lassen. „Ohne diesen Feuerwehr-TÜV geht gar nichts“, betont Kliem. Heute unterzieht sein fachmännischer Blick die 23 Feuerwehrleinen plus Zubehör. Dabei checkt er nicht nur, ob die Leinen und Leinenbeutel intakt sind, sondern schaut auch, ob alle notwendigen Karabiner vorhanden sowie die Etiketten vorschriftsmäßig mit der DIN-Norm, der Inventarnummer sowie dem Herstellungsdatum versehen sind. Spätestens nach 20 Jahren dürfen die Leinen im Einsatz nicht mehr verwendet werden, sie sind dann „ablegereif“.

Alles muss funktionstüchtig sein für die Feuerwehr Schulzendorf

Jede Jacke, jeder Schutzhelm muss getestet werden ebenso wie mindestens einmal jährlich alle Sicherungsgurte, die in der Fachsprache Absturzsicherungen heißen. Selbst für das Prüfen der Leitern gibt es Vorschriften. Die Seilwinde auf dem HLF muss jährlich gar von Experten in der Landesprüfstelle in Borkheide auf Herz und Nieren getestet werden. Versagt sie, kann dies im Ernstfall Leben kosten.

Jeder Akku, jede Säge, jeder Kompressor, jede Lampe, jede Pumpe, jeder Strahlrohrschlauch muss funktionieren und bei Bränden oder technischen Hilfeleistungen sofort griffbereit sein. Langes Suchen könnte Sachschäden oder gar bei Mensch und Tier Leiden vergrößern oder sogar tödlich sein. „Das ist schon eine große Verantwortung, der ich mir auch bewusst bin“, betont Sebastian Kliem. Ohne eine Software, die anzeigt, wann, welche Prüffristen fällig sind, geht gar nichts mehr. Zumal jeder Hersteller noch seine eigenen Vorschriften hat. „Allein der administrative Aufwand für die zentrale Dokumentation ist enorm“, sagt Gemeindewehrführer Philipp Lange, der froh ist, dass seine ehrenamtlichen Kameraden durch den hauptberuflichen Gerätewart jetzt deutlich entlastet werden.

Von Franziska Mohr