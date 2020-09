Schweinepest: Mäster des Saalower Kräuterschweins fürchten um die Fleischpreise

Saalow

„Jetzt ist sie tatsächlich angekommen, das war mein erster Gedanke“, sagt Andreas Vogel zur Nachricht des ersten bestätigten Falls von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland. Der zweite Gedanke des Geschäftsführers der Saalower Mast-GmbH mit der Fleischmarke Saalower Kräuterschwein sei gewesen: „Es passt gar nicht. Auch wenn wir vorbereitet sind – nach Corona und dem Tönnies-Skandal nun auch das noch...“ Aber es sei sofort sei sein dritter Gedanke gefolgt: „Wir nehmen’s wie’s kommt, ändern können wir an diesen Tatsachen ja ohnehin nichts.“

Er und seine zwei Kollegen betreiben zwischen Saalow und Mellensee eine Anlage mit zwei Ställen, in den durchschnittlich 3800 Schweine stehen. „Genehmigt sind 4320, aber weil wir Mitglied in der Initiative Tierwohl sind, haben unsere Tiere zehn Prozent mehr Platz als vorgeschrieben“, erklärt der 57-Jährige. Am Freitag erwartet er den Anruf oder eine Rund-Mail vom Veterinäramt: „Dann werden sicher Seuchenmatten vor den Stall-Eingängen vorgeschrieben.“ Im Moment muss jede fremde Person, die einen Stall betritt, vorher unter die Dusche, sich Haare waschen und Arbeitskleidung anziehen.

Saalower Unternehmen hat freiwillige Tierseuchenversicherung

Zusätzlich zur Pflichtmitgliedschaft in der Tierseuchenkasse, an die Vogel jährlich einen oberen vierstelligen Beitrag zahlt, hat er eine freiwillige Tierversicherung gegen Seuchen. „Damit sind auch Produktionsausfälle versichert“, erklärt der Geschäftsführer. Froh ist er, dass er seit einigen Monaten an einem zusätzlichen und freiwilligen Monitoring beteiligt ist. Das heißt, zu allen bisherigen vorgeschriebenen Untersuchungen kommt noch etwas hinzu: Jede Woche wird ein Tier untersucht. Vogel erklärt: „Damit sind wir in der Analytik und bei Tests auf Erreger dabei. Das ist natürlich in so einer Situation äußerst sinnvoll. Damit weiß ich als Tierhalter, dass der Bestand gesund ist und wir weiter Fleisch an unsere Kunden liefern können.“

Futteranlieferung in der Firma Mast GmbH Saalow (Gemeinde Am Mellensee); deren Markenfleisch ist das Saalower Kräuter-Schwein Quelle: Jutta Abromeit

Am Außengelände muss Vogel angesichts der näher rückenden Seuche nichts ändern: „Unsere Zäune hatten wir vor wenigen Jahren dicht gemacht und auch fixierbare Klappen angebracht, so dass von außen wirklich kein Wildschwein aufs Gelände kommen kann.“ Vogel sieht neben solch praktischem Seuchenschutz andere Sorgen auf die Firma zukommen: „Wäre hier bei uns die Schweinepest aufgetreten, hätten wir aus beiden Versicherungen Geld bekommen“, erklärt er. Doch so fürchtet er das Absacken des Fleischpreises von derzeit 1,47 Euro pro Kilo unter Umständen bis auf nur noch einen Euro.

Schon Corona sorgte für Einbrüche bei den Fleischverkäufen

Der Grund: Schon mit Corona waren internationale Lieferketten ins Stocken geraten. „Sowohl nach China als auch im Inland, denn Gaststätten haben ja über Monate kein Fleisch mehr gekauft“, erklärt der Tierhalter. „Mit der Schweinepest werden wir als Exportland nichts mehr nach China liefern können, denn die Chinesen akzeptieren nur Fleisch aus seuchenfreien Ländern.“ Das werde für Deutschland nicht anders sein als für Belgien 2019, so Vogel. Wann die Bundesrepublik nach dem jetzigen Fall wieder komplett frei von Afrikanischer Schweinepest sein werde, das stehe im Moment völlig in den Sternen, so der Unternehmer.

Seine Ferkel kauft der Landwirt von der Agrargenossenschaft Groß Machnow, auch bei ihm im Stall behalten sie ihren Ringelschwanz; daran seien gute Haltungsbedingungen zu erkenne, sagt er. Ist es zu eng im Stall, würden sich die Tiere gegenseitig den Schwanz abbeißen. Die Futtermittel mit der speziellen Kräutermischung erzeugen die Männer selbst vor Ort. Die Hälfte der Produktion liefert die Saalower Mast GmbH an den Schlachthof Weißenfels (Sachsen-Anhalt), zu kaufen gibt es das Saalower Kräuter-Schwein in Fleischereien und Supermärkten des Großraum Berlins, als Gericht auf der Speisekarte steht es zum Beispiel im Restaurant „Alter Meister“ in Dresden.

Geschäftsführer Andreas Vogel im Stall bei seinen Saalower Kräuter-Schweinen Quelle: Jutta Abromeit

Eines steht mit dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland für Geschäftsführer Vogel sofort fest: „Erst mal keine Investition mehr. Den geplanten Umbau eines der Gebäude zum Aktivstall muss ich stoppen, weil ich nicht weiß, was jetzt kommt.“ Im Aktivstall hat jedes Schwein mehrere Zonen, in denen es sich bewegen kann: „Die Schlaf-, Futter-, Spiel- oder Kot-Zone. Solch eine Aufteilung entspricht dem Sozialverhalten der Tiere besser als die gegenwärtigen abgetrennten Abteilungen.“

Veterinäramt TF fordert Jäger auf, Verdachtsfälle zu melden

Das Veterinäramt des Landkreises Teltow-Fläming hat am Donnerstag bereits erste Hinweise veröffentlicht. Es forderte die Jäger auf, bei einem Verdacht auf eine Infektion bei Wildschweinen sofort das Amt oder die untere Jagdbehörde zu informieren. Von jedem tot aufgefundenen oder verunfallten Wildtier müsse eine Probe genommen und auf die Afrikanische Schweinepest untersucht werden. Probenbeutel würden beim Sachgebiet Veterinärwesen im Kreishaus in Luckenwalde ausgegeben. Nähere Informationen gibt es auf einer eigens eingerichteten Internetseite des Landkreises.

Beim Landkreis Dahme-Spreewald wartet man hingegen noch ab, war aus der Kreisverwaltung zu hören. Erst in der Nacht soll an höherer Stelle entschieden werden, wie groß der Bannkreis um den Fundort des mit der Schweinepest infizierten Wildschweins in Spree-Neiße genau sein wird. Und dann wird auch erst klar sein, ob Teile von Dahme-Spreewald in diesen Bannkreis hineinfallen und deswegen von schärferen Regeln betroffen sein werden. Voraussichtlich am Freitagvormittag soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Von Jutta Abromeit und Carsten Schäfer