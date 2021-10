Luckenwalde

Eine 18-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen beim Herunterfahren vom Radweg in den fließenden Verkehr mit einem Ford zusammengestoßen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei am Kopf. Durch den Rettungsdienst wurde die schwer verletzte Radfahrerin erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen. Die Polizei sperrte mit zwei Funkwagen die Straße, sodass der Hubschrauber landen konnte. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Von MAZonline