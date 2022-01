Luckenwalde

Mädchen und Jungen sollten zur eigenen Sicherheit möglichst schon im Kindesalter sicher schwimmen können. Momentan gestaltet es sich für Eltern in der Region jedoch schwierig, für ihre Sprösslinge einen Platz für das Seepferdchen zu ergattern. Es gibt zu wenige Kurse, um die Nachfrage decken zu können. Der Weg zum sicheren Schwimmer ist für Mädchen und Jungen sowie deren Eltern mitunter lang. Wer aktuell einen Schwimmkurs belegen möchte, der muss in der Region Geduld mitbringen.

Warteliste für Seepferdchenkurse in Luckenwalde

„Bei uns gibt es eine Warteliste für die Seepferdchen-Kurse. Die ist derzeit lang. Erst im August haben wir wieder freie Plätze“, sagt Daniel Kuhrmann, Vorsitzender des DLRG Stadtverbandes Luckenwalde. Die Rettungsschwimmer bieten, wie auch die Fläming-Therme selbst, in der Teltow-Fläming-Kreisstadt Lehrgänge zum Erlernen des Schwimmens an. Die laufenden Kurse der DLRG sind gut besucht. Ein Ausbau der Kapazitäten ist jedoch für den Verein schwierig. Es fehlt an Wasserzeiten und an Personal.

„Wir können nur das anbieten, was wir mit unseren ehrenamtlichen Leuten schaffen“, erklärt Kuhrmann. Das Angebot an Schwimmkursen in Luckenwalde ist trotz der Corona-Einschränkungen zwar nicht kleiner als vor der Pandemie, schätzt er ein, aber der Bedarf ist größer geworden. „Nach dem langen Lockdown 2021 fehlt uns praktisch ein ganzes Jahr, in dem wir nicht ausgebildet haben. Deshalb hat es sich jetzt ein wenig angestaut“, so der Luckenwalder DLRG-Vorsitzende.

Luckenwalde: Nachholbedarf durch Kompaktkurse kompensieren

Eine Warteliste für die Schwimmkurse des Vereins gab es nach seinen Worten auch schon vor Corona. Aktuell ist diese durch den Nachholbedarf allerdings um zwei, drei Monate länger geworden. Um sie wieder zu verkürzen, wurde seitens der Luckenwalder Rettungsschwimmer bereits einiges unternommen. „Wir haben mit unseren Kompaktkursen in den zurückliegenden Monaten schon etwas abarbeiten können, aber Stau gibt es nach wie vor“, erklärt Kuhrmann.

Die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder ist auch in der Luckenwalder Fläming-Therme sehr groß. Fast pausenlos gibt es derzeit Anfragen dafür. Online angebotene Lehrgänge der Fläming-Therme sind innerhalb von nur wenigen Minuten ausgebucht. „Unsere Warteliste ist super lang“, sagt Maxie Wohlauf.

Weitere Schwimmkurse wären nach den Worten der Betriebsleiterin der Fläming-Therme sicherlich schnell voll zu bekommen, aber die sind nicht in Sicht. Es fehlt auch hier schlichtweg an Kapazitäten. Vor allem geeignetes Personal ist knapp. „Um Abhilfe zu schaffen, hatten wir in den vergangenen Sommer- und in den Herbstferien schon zusätzliche Kurse angeboten“, sagt Maxie Wohlauf. Für den Sommer 2022 werden erneut zusätzliche Lehrgänge zum Erlernen des Schwimmens von der Fläming-Therme geplant.

DRK Kreisverband Fläming-Spreewald weiß längst um das Problem

Dass es einen großen Bedarf an Schwimmkursen für Kinder gibt, dessen ist man sich auch im DRK Kreisverband Fläming-Spreewald bewusst. Eine Lösung für das Problem wurde jedoch bisher nicht gefunden. „Uns sind momentan die Hände gebunden.“, sagt Lutz Müller, Kreisleiter der Wasserwacht, „man soll ja wegen der Pandemie möglich nichts in Präsenz machen, deshalb haben wir erstmal alles ausgesetzt.“ Die hiesige Wasserwacht bietet ihre Schwimmkurse vorwiegend in den Sommermonaten in den Freibädern der Region an.

„In den Hallen sind wir eher nicht, das ist immer eine Kapazitätsfrage. Dort hinein zu kommen, ist für uns als Wasserwacht ein Problem“, erklärt Müller. Schon im vergangenen Jahr verzichtete die Wasserwacht pandemiebedingt auf die Schwimmausbildung von Kindern. Ob damit in diesem Sommer wieder begonnen wird ist ungewiss. „Wir werden die Entwicklung abwarten“, so der Kreisleiter der DRK-Wasserwacht. Sie ist für die Bereiche LDS und TF zuständig. Aktuell hat die Wasserwacht keinen Schwimmkurs im Angebot. „Wenn es ein Jahr lang keine Schwimmausbildung gibt, dann kann man das sicherlich noch blocken oder nachholen“, sagt Müller, „aber wenn es jetzt schon ins dritte Jahr geht, dann wird es langsam schwierig.“

Hoffnung im Wildauer Wildorado

Ein Silberstreif am Horizont für alle Eltern mit Sprösslingen, die möglichst bald das Schwimmen erlernen wollen, kommt vielleicht aus Wildau. Dort will das „Wildorado“ Ende Januar wieder Kurse für Kinder ab fünf Jahren anbieten. „Die neuen Lehrgänge sind dann online auf unserer Homepage buchbar“, heißt es auf telefonische Anfrage. Schwimmunterricht wird im „Wildorado“ in Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern durchgeführt. Eine Unterrichtsstunde dauert rund 45 Minuten. Alle Kinder müssen vor Kursbeginn ein Schwimmtauglichkeitsattest vorlegen.

Von Frank Neßler