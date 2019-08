Jüterbog

Wie wichtig es ist, dass Kinder möglichst früh und möglichst perfekt schwimmen lernen, zeigt auch in diesem Sommer der Blick auf die Statistik der Badeunfälle. Den Rettungsschwimmern der Dahmer Wasserwacht ist es deshalb eine Herzenssache, nicht erst als Retter in der Not, wenn es manchmal auch schon zu spät sein kann, sondern bereits als Schwimmlehrer aktiv zu werden. Seit den 90er Jahren bieten sie während der Sommermonate Kindern im Vor- und Grundschulalter die Möglichkeit zum Schwimmen- und Tauchenlernen.

„Wie in jedem Jahr wurde der Kurs auch diesmal so gut angenommen, dass wir mehr Anfragen haben, als wir bewältigen können“, sagt Rettungsschwimmer und -taucher Ives Dieke, der 2000 als Jugendlicher zur Dahmer Wasserwacht kam und heute zusammen mit Ausbilder Dieter Krakowitzky den Schwimmkurs für Kinder leitet. 14 Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis sieben Jahren sind in diesem Jahr die Kursteilnehmer. Fast ebenso lang ist die Liste der Voranmeldungen für die nächste Saison.

Kinder kommen „an die Leine“

Jeweils montags, mittwochs und freitags kommen die Kinder mit ihren Eltern für 90 Minuten ins Bad. Bevor sie ins Wasser dürfen, werden an Land Trockenübungen gemacht und die Baderegeln gepaukt. „Es ist erschreckend, wie oft diese missachtet werden“, sagt Dieke. Zu den häufigsten Regelverstößen gehört das Springen vom Beckenrand. „Wer dabei jemandem auf den Kopf springt, merkt es selbst vielleicht nicht mal, aber der Getroffene kann das Bewusstsein verlieren und untergehen“, weiß der 31-Jährige von seinen Einsätzen als Rettungsschwimmer an der Ostsee, wo bereits manchmal nicht mal mehr er oder seine Kollegen helfen konnten. Erst wenn die Kinder Trockenübungen und Regeln beherrschen und im Nichtschwimmerbecken auch mal mit dem Gesicht unter Wasser waren, kommen sie an die Leine und dürfen ins Schwimmerbecken.

„Bei den Kindern und auch bei den Eltern kommt gut an, dass wir gleich auf die 46-Meter-Bahn gehen und nicht nur, wie für die Bronze-Stufe vorgesehen, auf 25 Metern üben“, sagt Dieke.

Mehr Kondition und Selbstvertrauen

Das Plus an Kondition verhilft den jungen Schwimmern dann auch in der Praxis zu mehr Kondition und zu mehr Selbstvertrauen. „Und auch die Eltern können unbesorgter sein, wenn ihre Kinder zum Baden losziehen“, so Dieke. „Ich finde es toll, dass es hier diese Möglichkeit gibt“, sagt auch Anett Lehmann, die mit ihrem siebenjährigen Sohn Jonas in dieser Woche zum ersten Mal zum Kinderschwimmen kam.

„Ich selbst musste mir das Schwimmen in diesem Alter noch mühsam ohne richtige Hilfe erarbeiten“, erinnert sich die Dahmenserin. „Wenn Jonas hier schwimmen gelernt hat und später mit der Klasse auf Spreewaldtour oder mit Freunden ins Bad geht, muss ich keine übergroße Angst mehr haben“, so die Mutter.

Von Uwe Klemens