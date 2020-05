Neuer Schulleiter am Goethe-Schiller-Gymnasium

Jüterbog

Das Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasium hat einen neuen Direktor. Als Nachfolger des kurz vor den Winterferien verabschiedeten, langjährigen Schulleiters Matthias Lehmann ist seit Ende April der 39-jährige Sebastian Möller Chef im traditionsreichen Hause, das mit der Schiller- sowie der Goetheschule eigentlich aus zwei Schulen besteht.

Doktor-Arbeit nach dem Studium

Vor allem die Liebe zum Sport brachte den Treuenbrietzener auf die Idee, an der Uni Potsdam ein fünfjähriges Lehramtsstudium für die Fächer Sport und Deutsch zu absolvieren. „Nach meinem sehr guten Staatsexamen bekam ich das Angebot zum Magister-Studium, so dass ich weitere fünf Jahre an meiner Promotion zum Thema Bio-Mechanik und Messung der Leistungscharakteristik gearbeitet und daneben auch als Dozent Seminare gehalten habe“, erzählt Möller. Mehr als nur ein Nebenprodukt seines Doktortitels ist die Entwicklung eines Messgerätes zur Leistungsdiagnose bei Spitzensportlern, dessen Einsatz bei der U-20-Nationalmannschaft Möller zwei Jahre lang begleitet hat.

„Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir der Kontakt zu den Schülern fehlt, so dass ich mich mit 30 entschieden habe, zurück in den Lehrerberuf zu gehen“, blickt Möller zurück. Das Sally-Bein-Gymnasium in Beelitz sowie das Bad Belziger Fläming-Gymnasium waren die nächsten Stationen, ein postgraduales Studium im Schul- und Bildungs-Management als Voraussetzung zur Übernahme einer Schulleiter-Stelle eingeschlossen.

Gute Noten von Schulträger, Schulrat und Schulkonferenz

Die erste Bewerbung am Fläming-Gymnasium wurde zu Gunsten einer Mitbewerberin entschieden. Als Möller Ende 2019 die Ausschreibung für Jüterbog entdeckte, bewarb er sich erneut und konnte sowohl den Landkreis als Schulträger, als auch den Schulrat und die aus Lehrern, Schülern und deren Eltern bestehende Schulkonferenz am Ende überzeugen.

„Das Gymnasium hat mir sofort gefallen, nicht nur wegen des historischen Ambientes und seiner Tradition, sondern auch, weil die Schule sowohl schulisch als auch außerschulisch sehr vielfältig aufgestellt ist“, blickt der neue Chef auf den Tag seines ersten Besuchs zurück. Die Stadt selbst ist Möller noch aus seiner Zeit als aktiver Judoka bei Dynamo Jüterbog vertraut und die Arbeit hier ist für ihn wie eine Rückkehr.

Start mitten in der Coronakrise

Dass die ersten Tage als Schulleiter dennoch eine Herausforderung waren, lag an der Coronakrise. „Eine Schule ohne Schüler kennen zu lernen, ist nicht leicht“, sagt Möller. Für seine Vision vom gut zusammenspielenden Team war die Krise mit der Erarbeitung all ihrer Notkonzepte und Prüfungspläne eine Bewährungsprobe, die das Team seiner Ansicht nach mit Bravour gemeistert hat. „Wenn nicht alle, also Lehrer, Schüler und Eltern, am selben Strang ziehen, macht alles keinen Sinn, denn Schule ist mehr als ein Lernort, sondern ein Ort zum Leben“, ist seine tiefe Überzeugung.

Ein Bündel von Ideen im Gepäck

Die Entwicklung von Nutzungskonzepten für die neue Sportanlage und das ab Sommer gebaute, neue Mehrzweckgebäude, der Ausbau des Homeschooling über die Coronakrise hinaus, die Schaffung von Angeboten zur Studien- und Berufsorientierung und die Etablierung eines Alumni-Programms, um auch für den eigenen Nachwuchs zu sorgen, gehören zu Möllers ersten Ideen.

