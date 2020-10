Langenlipsdorf

Der Beruf des Maurers liegt wieder im Trend – zumindest im Fläming. Denn die Langenlipsdorfer Flämingbau GmbH bildet seit diesem Jahr gleich sechs junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren zum Maurer aus. „Das hatten wir glaube ich noch nie“, sagt Maik Liesigk. Der Geschäftsführer ist selbst überrascht über das Interesse, denn normalerweise bildet der Betrieb nur ein bis zwei Maurer-Azubis pro Jahr aus. Dass in diesem Jahr gleich alle sechs Bewerber die Ausbildung antreten dürften, ist eine bewusste Entscheidung. Denn Maik Liesigk, der selbst Maurermeister ist, möchte vorsorgen.

„Wir haben viele ältere Maurer, die eine langjährige Erfahrung in dem Beruf haben, die ich auch nicht missen will, aber in den nächsten fünf Jahren werden einige von ihnen in Rente gehen“, erzählt der Geschäftsführer. Dass handwerkliche Berufe bei vielen Jugendlichen nicht die erste Wahl sind, weiß auch er. Demnach sei es wichtig, die Chance jetzt zu nutzen und für Nachwuchs zu sorgen.

Danilo Schreiber aus Freywalde (Elbe-Elster) und John Dunkel aus Hohenseefeld sind zwei der neuen Azubis. Beide sind auch nach den ersten Wochen der Meinung, dass sie sich für die richtige Ausbildung entschieden haben. Die 16-Jährigen sind fest entschlossen, das Handwerk zu erlernen. „Mein Vater kommt auch aus der Baubranche“, erzählt Danilo Schreiber. Das Interesse liege ihm deshalb schon im Blut. Ihm gefällt am Beruf des Maurers besonders, „dass man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat“, so der Azubi. John Dunkel sieht es ähnlich und glaubt zudem, dass ihm die Ausbildung auch privat von Nutzen sein kann. „Meine Schwester baut gerade ein Haus und dort habe ich schon mitgeholfen“, antwortet er auf die Frage, warum er sich dazu entschieden hat, Maurer zu werden.

Azubis können Vorurteile über Maurer-Beruf nicht bestätigen

Dass Danilo Schreiber und John Dunkel zusammen mit vier weiteren Azubis in der Baufirma lernen, hat aus ihrer Sicht viele Vorteile. „Zwischen uns klappt es intern sehr gut. Wir helfen uns zum Beispiel untereinander in der Schule“, berichtet John Dunkel. Darüber hinaus können die Azubis die oft verbreiteten Vorurteile über den Maurerberuf nicht teilen.

„Viele schreckt die körperliche Arbeit ab, die häufig auch anstrengend ist, und das Arbeiten unter verschiedenen Witterungseinflüssen“, weiß Geschäftsführer Maik Liesigk. Aber er erklärt auch, dass die Maurerausbildung durchaus lukrativ ist. Laut Liesigk zählt der Beruf zum Bauhauptgewerb. Demnach sei die Ausbildungsvergütung im Vergleich zu anderen Berufen recht hoch. Danilo Schreiber kann das bestätigen. „Ich sehe es bei meinen Kumpels – die verdienen alle weniger“, so der 16-Jährige.

John Dunkel erklärt zudem: „Es ist schon körperliche Arbeit, aber es ist nicht so, dass man jetzt allein einen Stahlträger schleppen muss.“ Für Vieles gebe es bereits technische Hilfsmittel. Der 16-Jährige findet den Beruf abwechslungsreich. „Man setzt nicht nur Stein auf Stein. Es steckt viel mehr dahinter“, erzählt er. Gemeinsam mit seinen Azubi-Kollegen hat er sich in den wenigen Wochen seiner Ausbildung neben dem Mauern schon mit weiteren Tätigkeitsfeldern wie dem Putzen, Pflastern oder dem Verlegen von Estrich beschäftigt – und auch auf den Baustellen der Firma wird der Maurernachwuchs schon eingesetzt. Dass sie sich bei der Fläming-Bau GmbH schnell weiterentwickeln können und ihnen etwas zugetraut wird, schätzen die Azubis besonders.

Perspektivisch hat der Maurerberuf auch einiges zu bieten. Zum einen sei die Branche standhaft. Die Coronapandemie, wegen der Arbeitnehmer in vielen Branchen in Kurzarbeit geschickt wurden, hat die Baufirma so gut wie gar nicht getroffen. Laut Maik Liesigk gibt es nach wie vor viel zu tun. Nach ihrer Ausbildung haben die Lehrlinge zudem verschiedene Karrieremöglichkeiten. Zum einen haben sie im Anschluss gute Chancen, übernommen zu werden – zum anderen können sie ihren Meister machen, der sie wiederum dazu qualifiziert, eine eigene Firma zu gründen. Auch für ein Studium eigne sich die Ausbildung als Grundlage.

