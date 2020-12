Ludwigsfelde

Wie wichtig die beiden Frauenhäuser in Teltow-Fläming sind – das betont auch gern die Stadt Ludwigsfelde immer wieder. Schließlich war es auch der Ludwigsfelder Frauenstammtisch, der die beiden Zufluchtsorte in Luckenwalde und Ludwigsfelde 1992 gegründet und bis 2019 betreut hat. Die Stadt hatte den Verein bisher immer mit größeren Summen unterstützt, diese Förderung mit dem Trägerwechsel 2020 allerdings eingestellt, wie nun bekannt wurde.

Förderung mit Trägerwechsel eingestellt

Anfang 2020 übernahm der Verein Strausberger Bildungs-und Sozialwerk die beiden einzigen Frauenhäuser in Teltow-Fläming. Mit der Übernahme des Frauenhauses sei zwischen der Stadt Ludwigsfelde und dem neuen Träger ein „neues Vertragswerk in Form eines Trägernutzungsvertrags“ erarbeitet worden, teilte die Stadt auf MAZ-Anfrage mit. Darin sei vereinbart, dass die Stadt die Mietkosten für das Gebäude und Grundstück übernehme, was etwa 212 Euro im Monat, also rund 2500 Euro im Jahr sind. In den Jahren davor hatte die Stadt Ludwigsfelde die Frauenhäuser allerdings jährlich mit zweistelligen Tausendersummen gefördert: 2013 bis 2017 waren das 17.500 Euro, 2018 bis 2019 22.500 Euro. Laut Stadt hatte der Frauenstammtisch in diesen Jahren aber Miete an die Stadt gezahlt.

Laut Petra Sommer vom Strausberger Bildungs- und Sozialwerk, die seit 2020 die Koordinatorin der Frauenhäuser ist, habe die Stadt mit dem Trägerwechsel die bereits in den Haushalt der Stadt eingeplante Summe von rund 20.000 Euro wieder zurückgenommen und dann die neue Vereinbarung mit der Übernahme der Mietkosten getroffen. Den Antrag auf Projektförderung hatte 2019 noch der Frauenstammtisch – wie jedes Jahr seit Gründung – bei der Stadt gestellt. 2020 wurde die geplante Summe zum ersten Mal nicht ausgezahlt.

Landkreis für Finanzierung zuständig

Als Begründung führt die Stadt an, dass die Finanzierung der Frauenhäuser in der Verantwortung des Landkreises Teltow-Fläming liege. „Das Land Brandenburg unterstützt mit der Bereitstellung von Mitteln den Landkreis bei der Aufgabenerfüllung im Rahmen der Daseinsvorsorge“, hieß es. Tatsächlich kommen rund zwei Drittel der Gelder für die Frauenhäuser von Land und Landkreis, zu einem Drittel finanzieren sich die Frauenhäuser aber auch aus Nutzungsentgelt, das die Frauen beitragen, aus Spenden und eben aus kommunalen Zuwendungen. Die Stadt sieht ihren Beitrag an der Finanzierung allerdings erfüllt: „Die Stadt Ludwigsfelde hat mit der mietfreien Bereitstellung des Grundstückes/Gebäudes ihren Eigenanteil zur Finanzierung des Frauenhauses erbracht. Eine zusätzliche Förderung von Personal- und Sachkosten kommt daher nicht in Betracht.“

Tatsächlich folgt die Einstellung der hohen Fördersumme seitens der Stadt wohl daraus, dass Ludwigsfelde unzufrieden damit ist, dass andere Gemeinden von Teltow-Fläming nichts zu den Frauenhäusern beitragen. Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) teilt dazu mit: „In den vergangenen zwei Jahren war es nicht möglich, sich zwischen den Gemeinden des Landkreises auf ein einheitliches Umlageverfahren für Kommunen zu einigen.“ Die Frage, ob seitens der Stadt Ludwigsfelde überlegt werde, die Förderung wieder aufzunehmen, macht der Bürgermeister von den anderen Kommunen abhängig: Diese Frage sei „durch alle Kommunen unseres Landkreises zu beantworten“, teilte er mit.

„An der Arbeit des Frauenhauses hat sich nichts geändert“

Koordinatorin Petra Sommer findet es „sehr schade“, dass die Stadt mit dem Trägerwechsel auf einmal die Förderung eingestellt habe. „An der Arbeit des Frauenhauses hat sich nichts geändert – im Gegenteil“, sagt sie. Das Strausberger Bildungs- und Sozialwerk hatte nach Übernahme unter anderem noch drei weitere Sozialarbeiter und einen Nachtnotdienst eingestellt. „Wenn die Förderung weiter ausbleibt, müssen wir in Ludwigsfelde wieder zurückfahren“, sagt Sommer. Auch die baulichen Maßnahmen im Frauenhaus Ludwigsfelde, die dringend notwendig wären, um das Gebäude barrierefrei zu machen, lägen dann in weiter Ferne.

Auch den angedeuteten Vergleich zu Luckenwalde – wo die Stadt ebenfalls die Mietkosten des dortigen Hauses übernimmt – kann die Koordinatorin nicht nachvollziehen. „Das kann man nicht vergleichen, das ist eine ganz andere Situation“, sagt Sommer. Luckenwalde würde beispielsweise zusätzlich Renovierung- und Umbaukosten übernehmen, in Ludwigsfelde müsse das Frauenhaus sogar Wartungskosten selbst tragen. Einen Antrag auf Projektförderung für das Jahr 2021 habe Sommer längst gestellt – die Rückmeldung von der Stadt Ludwigsfelde sei aber bisher noch offen.

Von Lisa Neugebauer