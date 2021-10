Niederer Fläming

Wie ticken Senioren, welche Wünsche haben sie und welche Hürden machen die Teilhabe am öffentlichen Leben schwierig? Um Antworten auf derartige Fragen zu finden, sind die Seniorenbeiräte in den Kommunen ein unverzichtbares Mittel. Doch die Coronakrise hat nicht nur schon das zweite Jahr in Folge fast sämtliche Freizeitaktivitäten für die ältere Generation zu Nichte gemacht, sondern auch die Zusammenkünfte der Beiräte verhindert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Aber es gibt uns noch“, meldet sich Roswitha Müller, seit vielen Jahren Vorsitzende des Seniorenbeirats in der Gemeinde Niederer Fläming, zu Wort, obwohl die Arbeit des zwölfköpfigen Gremiums fast völlig zum Erliegen gekommen ist. Die Planung von Seniorenveranstaltungen im letzten und vorletzten Jahr nennt Müller ein Trauerspiel. Der große Seniorentag zum „Tag des älteren Bürgers“ hätte zwar stattfinden dürfen, scheiterte letztlich aber an den strengen Auflagen. Dabei sei dieser seit Gemeindegründung für die ältere Generation in den 23 Dörfern einer der jährlichen Höhepunkte und für viele die einzige Möglichkeit, alte Bekannte aus umliegenden Orten wiederzusehen.

Die Vorgabe war unerfüllbar

„Die Vorgabe, dass sich sämtliche Gäste vor dem Festzelt registrieren müssen, konnten wir nicht umsetzen“, erläutert Müller. „Normalerweise kommen so um die 180 Gäste, viele davon gleichzeitig mit dem Bus. Die können dann nicht ewig vor dem Zelt stehen und warten, sondern müssen sich irgendwo hinsetzen können“, so die Beirats-Chefin, die sich mehr personelle Unterstützung durch die Amtsverwaltung gewünscht hätte.

Müllers größte Sorge ist derzeit, dass der diesjährige Zuschuss für die Seniorenarbeit ungenutzt verfällt. „Unsere Idee, von den 1500 Euro Bierzelt-Bänke mit Rückenlehne anzuschaffen, weil viele Senioren nicht mehr so lange ohne Lehne sitzen können“, wurde als nicht förderfähig abgelehnt“, ärgert sich Müller. Über andere Ideen, zum Beispiel eine Senioren-Rundfahrt durchs Amtsgebiet, soll am 27. Oktober zur nächsten Beiratssitzung diskutiert werden. Diese beginnt um 14.30 Uhr in der ehemaligen Gemeindeverwaltung und ist öffentlich.

Von Uwe Klemens