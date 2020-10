Sernow

„Richtige ’Einheimische’ werden wir wohl nie werden, weil wir die 50, 60 Jahre Vorsprung an Zusammenleben der Menschen hier gar nicht aufholen können. Aber wir fühlen uns wohl in der Gemeinschaft und haben gute Kontakte zu den Leuten im Dorf“, sagt Dieter Krawelitzky und zieht unter dem Dach seiner Hofterrasse genüsslich an seiner Pfeife. Gerade mal gute zwei Jahre ist es her, dass der gebürtige Schwabe und seine Frau Martina aus der Berliner Großstadt ins 100-Seelendorf Sernow zogen um abseits des Hauptstadt-Trubels das Landleben zu genießen.

Fläming statt Toscana

„Wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir auch in die Toskana gezogen, wo wir uns bereits nach Häusern umgeschaut haben“, erzählt der 68-jährige, der in Berlin eine Etiketten-Druckerei besitzt. Dass der Umzugswagen schließlich dann doch nur eine Autostunde brauchte, liegt daran, dass Krawelitzkys Tochter im Internet entdeckte, dass das ehemalige Sernower Gasthaus verkauft werden soll.

Im Saal des ehemaligen Gasthauses gibt es für die beiden Neu-Sernower noch jede Menge zu tun Quelle: Uwe Klemens

„Für uns war es so etwas wie die Liebe auf den ersten Blick“, erzählen die beiden, auch wenn sie den Aufwand beim Entrümpeln des schon seit den 60er Jahren nicht mehr geöffneten Gasthofes und beim Instandsetzen von Wohnhaus und Nebengebäuden unterschätzt haben. „Eigentlich dachte ich, wir wären nach einer Hauruck-Aktion irgendwann fertig und könnten unsere Freizeit im Liegestuhl genießen, aber das wird wohl in diesem Leben nichts mehr“, sagt Martina Krawelitzky, die bis vor drei Jahren Unterstufenlehrerin für Musik und Mathematik war.

Unbekanntes wurde plötzlich wichtig

Schnell haben sich beiden mit ihrem neuen, von Garten-, Maurer- und Zimmermannsarbeit geprägten Alltag angefreundet. „Ich habe plötzlich entdeckt, welche handwerklichen Fähigkeiten in mir stecken und dass es sogar Spaß macht“, sagt Dieter Krawelitzky. „Und uns sind plötzlich Dinge wichtig geworden, die wir vorher nicht kannten“, ergänzt Ehefrau Martina und meint damit nicht nur die Freude am Anbau eigenen Gemüses und Zierpflanzen, sondern auch das Kümmern um gute Lebensbedingungen für die vielen Wildvögel und Insekten, die auf ihrem Hof heimisch sind.

Fallobst und Tomaten aus dem eigenen Garten und vom Wegesrand. Quelle: Uwe Klemens

Der gute Kontakt zu ihren neuen Nachbarn ist ein weiterer Grund, warum sich die beiden Zuzügler so wohl in ihrer neuen Heimat fühlen. „Wir wussten, dass wir diejenigen sein müssen, die als Neue auf die Einheimischen zugehen müssen und das hat gut funktioniert“, erzählt Dieter Krawelitzky. Ihre Einladungen zu kleinen Hoffesten und zu Dieter Krawelitzkys 66. Geburtstag blieben nicht unerhört – und auch bei handwerklichen Dingen haben sich die Neu-Sernower auf Hilfe aus der Nachbarschaft verlassen können. „An dem Sprichwort, wie es in den Wald hineinschallt, so klingt es heraus, ist eben doch viel Wahres“, so Dieter Krawelitzky.

Den Zuzügler zum Ortsvorsteher gemacht

Wie sehr man sich gegenseitig schätzt zeigt sich auch an der Tatsache, dass die Sernower Dieter Krawelitzky im vergangenen Jahr zu ihrem Ortsvorsteher wählten. „Der Ort hat im Bezug auf die Gemeinschaft sehr viel zu bieten“, sagt sein Oberhaupt. Er braucht beide Hände, um an den Fingern alle Vereine und Initiativen aufzuzählen, die das Dorf zusammenhalten.

Am 25. Oktober wollen Martina und Dieter Krawelitzky erneut ihre Nachbarn zu einem privaten Hoffest einladen und haben dafür sogar ein Musikensemble aus Potsdam engagiert.

