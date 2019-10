Ortsvorsteher nun wieder in allen Dörfern

Niederer Fläming

Die Riege der Ortsvorsteher in der Gemeinde Niederer Fläming ist komplett. Auf ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Gemeindevertreter dem Wahlvorschlag für den Ortsvorsteher Schlenzer zu. Bereits Ende August hatte Gräfendorf ein neues Oberhaupt bekommen.

Vier Orte blieben ohne Bewerber

Solch ein Debakel um die Besetzung der Ortsvorsteherposten, wie zur jüngsten Kommunalwahl, hatte es in der aus 23 Ortsteilen bestehenden und seit knapp zwei Jahren vom Dahmer Amt verwalteten Gemeinde bislang noch nicht gegeben. Obwohl Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) lange vor der Wahl persönlich in den Dörfern das Gespräch mit den Einwohnern suchte um nach geeigneten Kandidaten Ausschau zu halten, und auch die scheidenden Amtsinhaber selbst versuchten, Nachfolger zu finden, wurde in vier Ortsteilen kein Bewerber gefunden. Weißen, Rinow, Sernow und Gräfendorf mussten die ersten Monate ohne jemanden überbrücken, der sich im die Belange des Dorfes kümmert.

Ortsbeiräte wären gute Alternative

Auch in anderen Orten, in denen die Amtsinhaber zumeist aus Altersgründen nicht mehr antraten, gestaltete sich die Neubesetzung zum Teil schwierig. Der Vorschlag der Meinsdorfer, die zeitraubende Tätigkeit auf mehrere Schultern zu verteilen und statt eines Ortsvorstehers einen dreiköpfigen Ortsbeirat zu gründen, stieß zwar in der GVV auf offene Ohren, konnte aber zeitlich nicht mehr umgesetzt werden, da hierfür erst die Hauptsatzung der Gemeinde geändert werden muss. Darum, so das Versprechen Wäsches vor seiner Wiederwahl, wolle man sich nach der Wahl kümmern.

Das kleinere Übel

Ihn zu wählen sei immer noch das kleinere Übel, als gar keinen Ortsvorsteher zu haben, warb nun Dieter Krawelitzki, der erst vor einem Jahr mit seiner Frau aus Berlin nach Sernow zog, bei den Gemeindevertretern dafür dafür, ihn zum Ortsvorsteher zu machen. „In Sernow habe ich eine super funktionierenden Dorfgemeinschaft vorgefunden und weiß, dass hinter mir ein ganzes Team stehen wird“, so der Neu-Sernower. Einzige Schwierigkeit sei, dass er bislang nur wenige Einwohner persönlich kenne. Als seine Stärke nannte er seine langjährigen Führungs-Erfahrungen als Betriebsleiter einer Druckerei und als Selbstständiger.

Von Uwe Klemens