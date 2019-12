Einiges war in Baruth und Am Mellensee zu ahnen – so kommunalpolitische Auseinandersetzungen vor der Wahl Ende Mai – und einiges überraschte alle, wie ein Großbrand gleich zu Jahresbeginn. Doch im Urstromtal wurde auch groß gefeiert: das 17. Kreiserntefest Teltow-Fläming.