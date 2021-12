Silvesterwetter in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald: Mild, nass und windig

Zossen

Das war doch mal ein schönes Weihnachtswetter, zumindest an den Feiertagen. Blauer Himmel, Sonnenschein, knackige Kälte und oftmals angezuckerte Wiesen und Felder. Das war viel besser als das Einheitsgrau und der Nieselregen in den Wochen zuvor. Die beiden Tage vor den Feiertagen, dabei vor allem Heiligabend, bescherten uns neben grauem Himmel ja auch noch reinlich Regen. In Luckenwalde fielen in dieser Zeit 19, in Baruth und Bestensee 14 Liter pro Quadratmeter Regen. Das hat dann die Niederschlagssituation etwas entspannt. Dazu hat dann auch der Nachschlag in dieser Woche beigetragen, wo bis Mittwochvormittag weitere ein bis drei Millimeter hinzukamen. Dennoch werden wir das Monatssoll wahrscheinlich nicht mehr erreichen, auch wenn es an den nächsten Tagen weiter regnen soll. Aktuell haben wir erst zwei Drittel der normalen Monatsmenge geschafft. Auch beim Sonnenschein werden wir die Ziellinie nicht mehr erreichen. Zwar lieferten die Feiertage in Baruth und in Luckenwalde mit 14 Stunden Sonnenschein das maximal Mögliche ab, in Bestensee waren es nur acht Stunden, das wird aber alles nicht ausreichen, um auf 100 Prozent zu kommen. Davon sind wir mit derzeit rund 80 Prozent des langjährigen Mittels viel zu weit entfernt.

Zweiter Weihnachtsfeiertag bisher kältester Tag des Winters

Der zweite Feiertag war dann der bislang kälteste Tag dieses Winters. Am kältesten war es in Bestensee mit minus 13,6 Grad, aber auch Luckenwalde mit minus 13,4 und Baruth mit minus 13,1 warteten mit eisigen Temperaturen auf. In Luckenwalde und in Bestensee gab es vom 25. bis zum 27. Dezember drei Eistage am Stück. Das bedeutet, die Temperatur lag an diesen Tagen durchweg im Frostbereich. In Baruth waren es nur zwei Eistage, weil am Montagmittag die Frostgrenze mit plus 0,4 Grad überschritten wurde. Die kalten Temperaturen hatten dann auch ihre Auswirkungen auf das Monatsmittel. Das sank nämlich auf 0,6 Grad unter das langjährige Mittel. Dieses Minus wird aber bis zum Monatsende noch abgebaut werden. Dafür sorgt der sehr milde Jahresausklang.

Regen und Wind in der Silvesternacht

Damit wären wir beim zweiten Thema des Tages, dem aktuellen Wetter. Am Donnerstag ist es meist bedeckt und am Nachmittag kann es geringfügig regnen. Bei einem teils mäßigen Südwestwind erwarten uns elf bis 13 Grad. Diese Werte werden aber erst am Abend erreicht. In der Nacht ist es bedeckt mit Regen. Der Wind weht noch etwas stärker. Die Temperaturen ändern sich nicht und liegen bei zwölf Grad. Silvester wird es dann sehr ungemütlich. Es ist bedeckt und es gibt Regen oder Sprühregen. Der Wind weht mäßig bis frisch, teilweise böig. Mit zwölf bis 13 Grad ist es erneut sehr mild. In der Nacht regnet es weiter. Erst, wenn wir bereits im neuen Jahr sind, lassen Wind und Regen langsam nach. Später gibt es dann erste Auflockerungen. Um Mitternacht dürften die Temperaturen noch bei elf Grad liegen, am Morgen sind es dann neun bis elf.

Das neue Jahr startet bewölkt bei milden Temperaturen

Der erste Tag im neuen Jahr bringt uns dann wechselnde Bewölkung und es bleibt niederschlagsfrei. Der Wind weht nur noch schwach. Bis zum Mittag ändert sich an den Temperaturen nichts, dann setzt der allmähliche Rückgang ein. In der Nacht zum Sonntag ist es wechselnd bewölkt. Örtlich bildet sich Nebel oder Hochnebel. Die Frühtemperaturen liegen dann bei vier bis sieben Grad. Am Sonntag ist es ebenfalls wechselnd bewölkt und es kann wieder regnen. Mit Werten von neun bis zehn Grad bleibt es mild.

In der nächsten Woche teilen sich die Modelle dann erneut in zwei Lager auf. Das größere sieht eine Rückkehr des tristen Wetters mit grauem Himmel und Regen oder Niesel. Dabei pendeln sich die Temperaturen bei Werten um fünf Grad ein, zum Teil sind acht Grad möglich. Das kleinere Lager lässt es kalt werden, wobei die Kälte mit maximal minus fünf Grad in den Nächten moderat ausfallen würde. Dieses Lager ließe uns dann auch die Chance auf Sonnenschein. Vermutlich wird sich aber, wie so oft, die milde Variante durchsetzen.

Wie das Wetter zum Jahreswechsel wird, wissen wir nun. Was aber bringen uns der Januar und das Jahr 2022? Der Deutsche Wetterdienst sieht für die drei ersten Monate des neuen Jahres eine positive Abweichung zwischen 0,2 und 0,5 Grad vom langjährigen Mittel. Das würde dann sogar Schneechancen bedeuten. Die Amerikaner sehen dagegen den Restwinter deutlich wärmer. So soll die Abweichung nach oben im Januar bei 0,5 bis ein, im Februar bei zwei bis drei und im ersten Frühlingsmonat bei ein bis zwei Grad liegen. Das erste Quartal scheint also in jedem Fall zu warm auszufallen.

Hundertjähriger Kalender sagt nassen und kalten Winter voraus

Für das Jahr befragen wir den Hundertjährigen Kalender. Der geht zunächst auf Konfrontationskurs zu den Modellen. Der Winter soll nass und kalt werden, mit Schnee bis in den April hinein, „denn es ist mit einem strengen Winter zu rechnen“. Dieser Winter soll bis in den Frühling nachwirken. Erst Mitte Mai soll es wieder angenehme Temperaturen geben. Der Sommer wird demnach zweigeteilt werden. Zunächst ist es kühl und nass, dann wird es freundlich und warm und zum Ende hin heiß. Nach einem nassen Herbst, soll der Winter 22/23 dann mit viel Schnee beginnen. Für Abwechslung ist also gesorgt.

