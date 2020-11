Dahmeland-Fläming

Die Weihnachtszeit ist für den Zeuthener Kantor Christian Finke-Tange meist nicht nur die schönste, sondern auch die arbeitsreichste Zeit des Jahres. Da ist der Terminkalender mit Gottesdiensten, Proben und Auftritten des Kantatenchores randvoll gefüllt.

In diesem Jahr allerdings ist alles anders. Erstmals in der 47-jährigen Geschichte des Kantatenchores ist in der Adventszeit nicht ein einziges Konzert geplant. Der Chor kann Bachs Weihnachtsoratorium nicht erklingen lassen. „Es herrscht eine bisher noch nie dagewesene Flaute“, sagt Chorleiter Christian Finke-Tange. Der letzte Auftritt des etwa 100 Sängerinnen und Sänger umfassenden Ensembles liegt mit dem 2. Advent 2019 fast ein ganzes Jahr zurück.

Seit Wochen geht gar nichts mehr

Selbst die Montagabende, die Christoph Graupner als Gründungsmitglied des Zeuthener Kantatenchores seit 1973 für die wöchentliche Probe seit Jahrzehnten freihält, stehen plötzlich zur freien Verfügung. Seit Wochen geht gar nichts mehr. „Vielen unserer Mitglieder fehlt die Musik so sehr, dass die Bereitschaft zum Singen größer ist, als die Angst, sich mit dem Virus anzustecken“, betont Finke-Tange, der sich telefonisch oder mit freundlichen Mails bemüht, alle Mitstreiter bei Laune zu halten. Von Natur aus Optimist entwickelt der Kantor Pläne für die nächsten Monate. Er erwägt, den Chor vorübergehend in vier Gruppen mit jeweils etwa 20 Sängern zu teilen, die dann mit einer kleinen Besetzung den von Franz Schubert 1827 komponierten Liederzyklus „Winterreise“ erklingen lassen können. „Wir müssen auch unser Publikum bei der Stange halten. Ein Chor ohne Publikum ist schließlich nur ein halber Chor“, lässt Finke-Tange seine Erfahrung sprechen.

Adventskonzert des Gemischten Chores Mahlow unter der Leitung von Rainer Keck im Vereinshaus. Quelle: privat

Ähnlich traurig gestaltete sich 2020 auch für den Gemischten Chor Mahlow 1912. Den 37 Sängerinnen und Sängern verhagelte schon der erste Shutdown ihr traditionelles Frühlingskonzert. Auch das Chorlager platzte und als Anfang Juli endlich wieder Proben möglich waren, erwies sich das Vereinshaus aufgrund der Mindestabstände als viel zu klein. Geprobt werden konnte nur in kleinen Gruppen, sodass der Vorstand schon im August schweren Herzens entschied, dass der Chor in diesem Jahr kein Weihnachtskonzert präsentieren kann. Anstatt der jährlich vier bis sechs Auftritte verzeichnet der Mahlower Chor in diesem Jahr nicht einen einzigen. In eine finanzielle Schieflage geriet er dadurch im Unterschied zu vielen anderen Vereinen aber nicht. „Erfreulicherweise stellt uns die Gemeinde die Räume kostenfrei zur Verfügung, wofür wir sehr dankbar sind“, betont der 1.Vorsitzende Hans-Walter Ludwig. Kritischer sehe es für den künstlerischen Leiter Rainer Keck aus, der jetzt kein Honorar erhält.

„Meiner Hausärztin habe ich schon gesagt, dass ich ihre erste Impfdosis bekommen möchte“, sagt der 72-Jährige augenzwinkernd, „damit ich endlich wieder singen kann.“ Bisher sei noch kein einziges Chormitglied abgesprungen. Im Gegenteil, alle säßen in den Startlöchern und warten, dass das Chorleben endlich wieder losgeht.

Öffentlicher Auftritt des Gospelchores Senzig unter der Leitung von Foster Ebai Agbor (rechts). Quelle: privat

Alle Konzerte 2020 abgesagt. So steht es auch im Stammbuch der 60 Sängerinnen und Sänger des Gospelchores Senzig. Im Sommer waren lediglich vereinzelte Proben mit maximal 15 Personen in der Kirche möglich. Seit Wochen aber heißt es auch hier: Still ruht der See. „Wir sind ein Familienchor. Ohne das Singen und den Kontakt untereinander fehlt einfach etwas“, sagt Chormitglied Birgit Norden. Montagabend versuchen die Gospelfreunde nun über eine Videoschaltung in Kontakt zu bleiben. Abgesprungen ist auch hier noch niemand.

Männerchor Zeuthen: Chorleiter Clemens Rohde im September bei der Probe im Zelt am "Haus der Vereine" in Zeuthen. Quelle: privat

Als dramatisch charakterisiert der 2. Vorsitzende des Zeuthener Männerchores Helge Sawal die Situation: „In unserer über 125-jährigen Geschichte ist es einmalig, dass der Chor in der Weihnachtszeit nicht ein einziges Lied singen wird.“ Der 82-Jährige war seit 26 Jahren bei jedem Adventskonzert dabei. Das Singen, aber auch die sozialen Kontakte vermissen die 30 Sänger sehr. Viele von ihnen sind im fortgeschrittenen Alter, sodass die Chortreffen nicht selten den Höhepunkt der Woche bilden. Die sangesfreudigen Männer versuchten es daher im August und September mit Proben in einem eigens dafür aufgestellten Zelt im „Haus der Vereine“ in Zeuthen. Kälte und Dunkelheit bereiteten dem allerdings rasch ein Ende. Der ehemalige Lehrer setzt seine ganze Hoffnung jetzt auf das Weihnachtsfest, wo er gemeinsam mit seinen drei Kindern und acht Enkeln unter dem Baum in jedem Fall singen will.

An einen Austritt aus dem Chor hat noch niemand gedacht

„Die Corona- Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Sänger sowie des Publikums sind vernünftig. Beim Singen werden nun einmal besonders viele Tröpfchen freigesetzt“, betont Axel Jung vom Vorstand des Gemischten Chores in Großbeeren. „Dennoch ist es traurig, dass unsere über 30 Chormitglieder in der Weihnachtszeit kein einziges Mal ‚Stille Nacht‘ oder ‚White Christmas‘ singen können. Augenblicklich verschickt Chorleiterin Ute Weule lediglich kleine Übungsstücke für daheim, damit die Chormitglieder ihre Stimmen wenigstens ein bisschen trainieren können.

„Wir haben auch versucht, über das Internet zu proben. Das erwies sich allerdings als äußerst schwierig, weil die Leitungen im Netz sehr unterschiedlich sind, sodass fast ständig jemand nachhängt. Das klingt furchtbar“, sagt Jung. An einen Austritt aus dem Chor hat auch hier noch niemand gedacht. Schließlich wollen alle Großbeerener Sängerinnen und Sänger 2022 gesund und munter das 50-jährige Bestehen ihres Chores feiern - und dies möglichst coronafrei. Daher hört Axel Jung von seinen Chormitgliedern ständig nur die Frage: „Wann geht es endlich weiter?“ Alle hoffen jetzt auf den Impfstoff. Übertriebene Erwartungen hegen die Chöre der Region diesbezüglich allerdings nicht. Sie tröstet eher, dass die Musik, und vor allem die Weihnachtsmusik, seit Jahrhunderten Kriege, gesellschaftlichen Umbrüche und Epidemien überdauert hat. Ihrem treuen Publikum rufen die Chöre daher nur eines entgegen: „Wir kommen wieder!“

