Dahme-Spreewald

Für die kommenden Tage hat der Wetterdienst mal wieder Minusgrade angekündigt. Es wird frostig werden nachts, mal minus zwei Grad, mal bis zu minus vier. Solche Vorhersagen bedeuten für die viele Menschen in der Region Nachtschichten.

In den Bauhöfen, den Straßenbetrieben, den Autobahnmeistereien oder auf dem Flughafen streifen sie ihre orangefarbene Arbeitskleidung über, setzen sich in ihre Unimogs, Dreiachser oder sonstige Räumfahrzeuge und machen sich auf die Piste: für den Winterdienst.

Die Rangsdorfer Autobahnmeisterei und der richtige Streusalz-Mix

Winterdienst, das sieht einfach aus, ist aber eine Wissenschaft für sich. Wer etwa mit Steve Borau spricht, dem Leiter der Autobahnmeisterei in Rangsdorf, der merkt schnell, dass seine Männer und Frauen nicht einfach nur Streusalz auf die Autobahnen kippen. Je nach Witterung, je nach Temperatur, je nach Vorhersage gibt es unterschiedliche Gemische, unterschiedliche Salze, unterschiedliche Konzentrationen.

Manchmal fährt Steve Borau sogar persönlich raus, um sich den Zustand der Straße anzuschauen. „Bei bestimmten Bedingungen besteht auch die Gefahr, dass man übersalzt, da muss man dann bei der Konzentration nachsteuern“, sagt er. Denn zu viel Salz hat den gleichen Effekt wie zu wenig: Es kann rutschig werden.

Rangsdorf: Zehn Fahrzeuge im Frost-Einsatz

Um das zu verhindern, sind bei der Autobahnmeisterei zehn Fahrzeuge im Einsatz, die bei Minustemperaturen fast immer draußen sind, auch wenn augenscheinlich kein Niederschlag fällt. Es sei nicht nur der selten gewordene Schnee, gegen den die Fahrbahn geschützt werden muss, sagt Steve Borau.

Viel öfter liegt die Gefahr in überfrierender Nässe. Und das Wasser dafür muss nicht unbedingt von oben kommen. Tau, Nebel, nahe Gewässer – das alles eine Eisschicht produzieren, die für Autofahrer – anders als Schnee – unsichtbar ist und deshalb überraschend kommt.

Räumfahrzeug beim Winterdienst auf der Autobahn. Quelle: Thomas Wachs

Der Schneefall am 23. Dezember sei daher deutlich weniger problematisch für die Autofahrer gewesen als das Blitzeis am 27. Dezember, sagt Steve Borau. Die Fahrbahn-Temperatur lag an diesem Tag weit unter null Grad, die Lufttemperatur deutlich darüber.

Niederschlag verwandelte sich sofort in Eisglätte. „Die Kollegen waren rund um die Uhr draußen, konnten aber trotzdem nicht jeden Unfall verhindern.“ Damit so etwas in den kommenden Tagen nicht wieder passiert, wird die Autobahn nun gesalzt, was das Zeug hält.

Bei Schneefall räumen 150 Mann auf dem BER

Auf anderen Verkehrswegen sind andere Maßnahmen nötig. Während auf der Autobahn ein bisschen Schneematsch bei Schneefall kaum zu verhindern ist, muss beim BER das Rollfeld frei sein – und frei heißt in diesem Fall auch frei.

Das führt dazu, dass bei Schneefall bis zu 150 Arbeitskräfte rund um die Uhr mit Räumfahrzeugen im Einsatz sind. Tags wie nachts wird dann auf dem Rollfeld geschoben, gesprüht, Granulat verstreut.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So lange die Luft trocken ist, kann man das auch mit etwas geringerem Aufwand bewerkstelligen, sagt Flughafensprecherin Sabine Deckwerth. 70 Mitarbeiter des Flächenservice sind ohnehin damit beschäftigt, die Bahnen zu kehren und zu fegen, weil dort schon kleinste Teile den Flugzeugen gefährlich werden können.

Wenn die Temperatur unter null Grad sinkt, hält dieses Team die Bahnen auch eisfrei. Ab einem Zentimeter Neuschnee allerdings muss der Schneepflug ran – und dann werden bis zu 80 weitere Zusatzkräfte mobilisiert, die innerhalb von eineinhalb Stunden am Flughafen sein und Räumen können. Mit der Enteisung der Maschinen haben diese Arbeitskräfte aber nichts zu tun, das übernimmt eine externe Firma.

Hafen KW: Eisbrecher schaut nur noch selten vorbei

Wenn Frost für Straße und Fliegerei schon problematisch sind, dann ist er es für Schifffahrt erst recht. Früher wurden die Schubverbände deshalb in Klirrwintern von einem eigens angeschafften Eisbrecher begleitet, der die Fahrrinne auf Dahme und Nottekanal freiräumte. „Als im Hafen noch Kohle umgeschlagen wurde, war der Eisbrecher bei uns stationiert“, sagt Hafenchef Michael Fiedler. Mit der Kohle verschwand aber auch das Spezialschiff – weil es zu selten gebraucht wurde.

Derzeit noch eisfrei: Der Hafen Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Dahme und Nottekanal werden längst nicht mehr so stark befahren, dass sich ein eigener Eisbrecher für den Hafen lohnen würde. Bei Bedarf schickt das Wasserstraßenschifffahrtsamt einen vorbei. „Vor Weihnachten war er auch schon bei uns“, sagt Michael Fiedler.

In den kommenden Tagen wird er allerdings kaum gebraucht werden. „Vier bis fünf Zentimeter Eisdicke bekommen die Schiffe auch noch selbst hin“, so Fiedler. Und Dauerfrost, der dickere Eisschichten erwarten lässt, ist aktuell nicht angesagt.

Wenn die Weichen am Hafen in Königs Wusterhausen einfrieren

Deshalb kann auch der Gasbrenner im Schuppen bleiben. Den habe man früher ausgepackt, wenn auf dem Hafen die Weichen eingefroren waren, so Fiedler.

Die Deutsche Bahn habe für solche Fälle zwar Weichenheizungen, bei den Gleisen auf dem Hafengelände musste man aber mit rustikaleren Methoden nachhelfen. Das wird erst bei minus zehn Grad oder mehr nötig. Davon ist die Region derzeit noch weit entfernt.

Von Oliver Fischer