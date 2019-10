So lebt es sich ostfriesisch im Märkischen

Thyrow

Fährt man entlang der alten Dorfstraße in Thyrow ( Teltow-Fläming), lenkt ein Schriftzug unwillkürlich die Blicke auf sich. „Süsters Hoff“ steht in altdeutscher Schrift am gelben Backsteinhaus. An der Hoftür des Vierseithofes steht „Moin Moin“ geschrieben. Die norddeutsche Art macht neugierig. Die Blicke durch das geöffnete Hoftor noch viel mehr. Im Hof sind Liguster- und Buchsbaumhecken angelegt, viele künstlerische Exponate sind zu sehen.

Plattdeutsch ist einladend

„Süsters Hoff“ ist plattdeutsch und heißt „Geschwisterhof“. „Das soll an die Schwester meiner Frau erinnern“, sagt Lothar Lukas. In Thyrow erschuf er sich mit ihr ein Refugium der besonderen Art. Im Vierseithof treffen gartenbauliche Finessen auf geschmiedete, keramische oder gemalte Exponate.

„Früher war das eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft“, erklärt Lukas. „Im Jahr 2000 ergab es sich, dass ich den Hof übernehmen konnte“. Vorher wohnte der aus Leer stammende Ostfriese der Arbeit wegen in Berlin. In dieser Zeit wurde er auf die Immobilie aufmerksam.

Dann konnte sein Traum Wirklichkeit werden. Lukas startete die komplette Renovierung. Putz und Stuck wurden saniert, die Stallungen ausgebaut. Zu 80 Prozent habe er alles selbst gemacht, insgesamt 16 Jahre brauchte er, um es in den jetzigen Zustand zu versetzen. Der Vierseithof versteht sich als ein Mehrgenerationenhaus. Derzeit wohnt er mit seiner Ehefrau, seiner Schwägerin und der Schwiegermutter dort.

Hilfe durch Landschaftsarchitekten

Der Innenhof wurde langsam hergerichtet. Landschaftsarchitekt Siegfried Oberföll aus Golßen ( Dahme-Spreewald) unterstützte konzeptionell und half bei der Bepflanzung. „Die Pflanzen findet man sozusagen am Bahndamm, es gibt hier keine Exoten“, sagt er. Die Wege, Befestigungen und Rasenborde pflasterte oder legte Lukas selbst. Zwei Teiche entstanden ebenfalls. Der „Saustall“ ist als Kaminecke umfunktioniert.

Am alten Misthaufen kann man eine kaltgeschmiedete Skulptur bewundern oder in Ruhe lesen. Ruheinseln gibt es allenthalben. Kleine Bänke, versteckt hinter Hecken oder Nischen, zu denen sich die Bewohner des „Süsters Hoff“ zurückziehen können. Veranstaltungen wie das „Stimmfest“ im Jahr 2012, fanden in diesem entspannten Ambiente schon in der Vergangenheit statt. „Mehrere Chöre und Künstler aus der Region wurden von uns eingeladen. Wir hatten etwa 300 Besucher hier“, berichtet Lukas stolz.

Im Hof findet man dezent aufgestellte Kunstexponate. Die geschmiedeten Skulpturen hat Lukas selbst angefertigt, sie werden nachts angeleuchtet. Die Keramik stellten Freunde her. Studenten haben einige Fensteröffnungen mit künstlerischen Bildern besprayt.

„Ein Traum, der sich erfüllt hat“

Obwohl Lothar Lukas am liebsten immer in seinem Garten und am Hof werkelt, muss er nach drei Schlaganfällen inzwischen kürzer treten. Der 70-Jährige fühlt sich wohl auf dem Hof. Im seitlichen Gebäude wohnt Marianne Uhl, seine Schwiegermutter. Die 90-Jährige pflegt ihren Teil des ansehnlichen Gartens immer noch selbst. Der Hof mit Grundstück nimmt 5500 Quadratmeter ein.

Größere Aktivitäten sind nicht mehr geplant. „Der ,Süsters Hoff’ war ein Traum, der sich erfüllt hat“, sagt Lukas. Den Hof anschauen kann sich jeder nach vorheriger Anmeldung. Regelmäßige Führungen sind jedoch nicht geplant, so Lukas.

Von Frank Nerlich