So wird das Wetter am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Zossen

Im Moment befinden wir uns in einer straffen Nordwest- bis Westströmung, die uns in Verbindung mit zwei Orkantiefs sehr viel Wind bringt. Das erste Orkantief passierte uns am Mittwoch und am Donnerstag und zog dabei relativ weit südlich. Diese Zugbahn wirkte sich auch auf unsere Region aus. So erreichte die größte Windspitze in Bestensee in der Nacht zum Donnerstag 70,19 km/h. In Luckenwalde waren es dagegen 92,6 km/h. Die stärkste Böe gab es aber in Baruth. Hier wurden Donnerstagfrüh 106,86 km/h gemessen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in den nächsten Tagen wird der Wind eine große Rolle spielen. Der Freitag beginnt noch recht freundlich. Es ziehen aber schon rasch Wolken auf, die zunächst nur Schauer, am Nachmittag dann anhaltenden Regen bringen. Bei mäßigem Süd- bis Südwestwind liegen die Temperaturen am Mittag bei sechs bis neun Grad. Mit dem am Nachmittag einsetzenden Regen nimmt auch der Wind zu. Es kann dann zu stürmischen Böen der Stärke sieben bis acht kommen. Die Höchstwerte liegen dann am späten Abend bei neun bis zehn Grad.

In der Nacht zu Samstag sind Böen der Stärke zehn bis elf möglich

In der Nacht nimmt der Wind noch weiter zu. Dann sind orkanartige Böen der Stärke zehn bis elf möglich. Es gibt einen raschen Wechsel zwischen geringer Bewölkung und Schauern. Die fallen dann teils als Regen, teils als Graupel. Bis zum Morgen gehen die Temperaturen auf drei bis fünf Grad zurück. Am Sonnabend bleibt es bei frischem bis starken West- bis Südwestwind. Es werden Sturmböen der Stärke acht bis neun erwartet. Gegen Abend lässt der Wind allmählich nach. Abgesehen vom Wind wird der Tag recht freundlich. Es gibt immer wieder sonnige Abschnitte und nur selten Regen- oder Graupelschauer. Mit fünf bis sieben Grad ist es aber deutlich kühler als am Freitag. In der Nacht zum Sonntag zieht sich der Himmel wieder rasch zu und es beginnt zu regnen. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest und erreicht in Böen erneut die Stärke sieben bis acht. Die Temperaturen sinken bis zum Morgen auf drei bis vier Grad.

Viele Wolken und Regen am Sonntag

Der Sonntag wird dann wieder ein Tag zum Vergessen. Es gibt viele Wolken und zeitweise Regen, der teils schauerartig verstärkt ist. Bei mäßig bis frischem Wind aus Südwest bis West, örtlich sind Böen bis Stärke sieben möglich, erwarten wir Höchstwerte zwischen fünf und acht Grad. Regen und Wind, der sogar noch etwas stärker werden kann, bestimmen dann auch die Nacht. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis fünf Grad.

Ein Blick voraus zeigt uns, dass wir an den Winter einen Haken machen können. Zumindest was den Zeitraum der drei meteorologischen Wintermonate ausmacht. Bis in die ersten Märzdekade hinein ist kein Wintereinbruch zu sehen. In der neuen Woche pendeln die Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad, dabei gibt es häufig Regen und wenig Sonne. Einen Lichtblick könnte das nächste Wochenende bringen. Hier sieht es nach viel Sonne und Werten bis 15 Grad aus. Das wäre ein erster Gruß vom Frühling, ist aber, wegen der zeitlichen Entfernung, noch mit Unsicherheiten behaftet.

Bisher 47 Prozent des langjährigen Mittels beim Sonnenschein erreicht

Über den Wind der vergangenen Tage haben wir ja schon gesprochen. Außerdem gab es reichlich Sonnenschein. Die Sonnenscheindauer lag hier in der Region ziemlich gleichmäßig bei 27 bis 28 Stunden. Mit bisher erreichten 47 Prozent des langjährigen Mittels liegen wir aber noch immer unter dem Schnitt. Regen gab es erst ab der Wochenmitte. Die noch unvollständigen Werte vom Donnerstag mit eingerechnet, waren es in Luckenwalde 16, in Baruth 14 und in Bestensee zwölf Millimeter pro Quadratmeter. Das reichte aus, um im Monatsmittel einen großen Sprung nach vorn zu machen. Hier haben wir jetzt bereits 75 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Die 100 Prozent könnten schon am Wochenende fallen. Die Temperaturkurve stieg im Laufe der Woche steil an. Am vergangenen Tag lagen die Temperaturen bei nur vier bis fünf Grad. Donnerstagmorgen erreichten wir dagegen schon 13 Grad. Am vergangenen Wochenende gab es am Sonnabend und am Sonntag Nachtfrost. Während die Werte am Sonnabend bei minus vier bis minus fünf Grad lagen, waren es am Sonntag noch minus eins bis minus zwei. Das Monatsmittel liegt nun um 3,2 Grad über dem langjährigen Mittel.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

„Felix und Petrus zeigen an, was wir vierzig Tag für Wetter ha’n.“ Eine Bauernregel für den Montag und Dienstag, die die Fortsetzung des wechselhaften Wetters bis Ende März bringen würde. Eine Bauernregel für den 22. Februar stellt uns dann das Ende des Winters in Aussicht: „Ist es mild und nach Petri offen der Bach, kommt auch kein großes Eis mehr nach.“ Die Aussicht auf den nun offenbar langsam näher rückenden Frühling verdirbt uns diesmal auch nicht der Hundertjährige Kalender. Der schreibt zum 19. Februar: Es wird plötzlich wärmer.

Von Karl-Heinz Krebs