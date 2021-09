Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Nun sind wir also schon im Oktober angekommen und hoffen auf ein paar goldene Tage. Die brachte uns der September auch in seiner letzten Woche nur sporadisch - Genaugenommen war es nur der Sonntag. Da schien die Sonne zwischen neun Stunden in Baruth und elf in Luckenwalde. Das war mehr als ordentlich. An den anderen Tagen der Woche schien die Sonne nur zwischen 0 und drei Stunden. Erwartungsgemäß war das zu wenig, um das Monatssoll zu erfüllen. Wir erreichten lediglich knapp 85 Prozent der üblichen Menge.

Ein verregneter Monat geht zu Ende

So ähnlich wie mit dem Sonnenschein verhielt es sich auch mit dem Regen. Ganz am Ende des Monats, am Mittwoch, gab es noch einmal ordentlich Nachschlag. In Baruth, wo es bereits am Dienstag etwas regnete, kamen 7 mm/m² zusammen. In Bestensee, wo es nur am Mittwoch regnete, waren es 17 mm. Den meisten Niederschlag gab es aber in Luckenwalde. Hier regnete es von Montag bis Mittwoch und es kamen satte 24 mm zusammen. Damit dürften wir ebenfalls auf etwa 80 bis 90 Prozent der normalen Niederschlagsmenge kommen.

Bestensee durfte sich am Sonntag über einen weiteren Sommertag freuen. Das Thermometer kletterte dort auf 25,3 Grad. Luckenwalde mit 24,7 und Baruth mit 24,5 Grad verfehlten den Sommertag dagegen knapp. Dazu gab es dann immer wieder Nächte, in denen die Temperaturen in den einstelligen Bereich sanken. Kurz vor Schluss ist der September bisher im Vergleich zur aktuellen Referenzperiode um 1,4 Grad zu warm.

So wird das Wetter in TF und LDS in den ersten Oktobertagen

Was bringen uns nun die ersten Oktobertage? Kurz und knapp, es wird sich wenig ändern. Heute ist der vielleicht freundlichste Tag des Wochenendes. Es ist heiter bis wolkig und nur schwach windig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 18 Grad. In der Nacht ziehen Wolken auf, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 9 und 11 Grad. Morgen ist es wechselnd bewölkt und erneut niederschlagsfrei. Der Wind weht erneut nur schwach und dreht von Südwest auf Südost. Mit 18 bis 20 Grad wird es noch etwas wärmer.

Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

In der Nacht gibt es nur wenige Wolken. Der Südostwind frischt spürbar auf. Die Frühtemperaturen liegen bei 12 bis 13 Grad. Der Sonntag wir mit 21 bis 22 Grad zwar der wärmste Tag, er wird aber auch insgesamt ungemütlicher. So ist es meist stark bewölkt und es weht ein mäßiger, in Böen teils frischer bis starker Südostwind.

Erste Oktoberwoche in TF und LDS wird verregnet

Für die erste Oktoberwoche sieht es dann noch etwas schlechter aus. Die Temperaturen liegen zunächst knapp über 15 Grad, dann knapp darunter. Die Sonne wird sich nur wenig zeigen und zum nächsten Wochenende kündigt sich auch noch Regen an. Von einem goldenen Oktober ist also zunächst nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Was sich da ab dem nächsten Wochenende wäre, wenn es denn so kommt, Vollherbst.

„Regen an Sankt Remigius bringt den ganzen Monat Verdruss“, so lautet eine Bauernregel für den heutigen Tag und da müssen wir nicht mit Regen rechnen. Am Sonnabend lautet eine Bauernregel „Laubfall an Sankt Leodegar kündigt an ein fruchtbar Jahr.“ Tatsächlich sind die Bäume noch voller Laub. Vielleicht ändert sich das am Sonntag, wo uns der Wind kräftig durchschütteln soll. „Sonne an Sankt Franz gibt dem Wein den Glanz“, heißt es für den Montag. Leider gibt es in der nächsten Woche nur wenig Sonne, so dass der Wein wohl nicht so glänzen wird, wie er sollte.

Der hundertjährige Kalender hält in den nächsten Tagen abwechslungsreiches Wetter parat. Vom 01. bis zum 03. Oktober wäre es demnach „hell und windig, Boden ist morgens hart gefroren“.

Bis auf den gefrorenen Boden trifft das auch zu. Am Montag „fällt Regen“, was eher unwahrscheinlich ist, genau wie das Wetter am Dienstag, wo es „warm und gewittrig“ werden soll. Schließlich wird auch die Prognose des Kalenders für den Mittwoch und Donnerstag nicht eintreffen, denn dann „gehen achtundvierzig Stunden lang unaufhörlich Regengüsse nieder.“

Von Karl-Heinz Krebs