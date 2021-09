Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die sommerlichen Temperaturen sind vorbei, schon an diesem Wochenende wird es deutlich kühler. Noch vor einer Woche durften wir uns über einen Sommertag freuen, den vielleicht letztem in diesem Jahr. Am wärmsten war es mit 27,6 Grad in Bestensee. An den folgenden Tagen lagen die Höchstwerte immer noch über 20 Grad. Die Nächte waren relativ mild, nur am Dienstagmorgen sanken die Werte in den einstelligen Bereich. Mit 7,9 Grad war es in Bestensee am kühlsten.

Nach der milden ersten Monatshälfte ist der September zur Monatsmitte rund 2,2 Grad wärmer, als im langjährigen Mittel. Die Sonnenscheindauer lag zwischen 36 Stunden in Baruth und 41 in Luckenwalde. Damit haben wir bereits 68 Prozent des Monatsmittels erreicht und haben noch einen halben Monat Zeit, das Monatsmittel zu erreichen. Der Regen der letzten Woche wurde dann doch ungleichmäßig verteilt. In Bestensee reichte es nur zu sieben Millimeter pro Quadratmeter. Dagegen durfte sich Luckenwalde über 14 Liter und Baruth sogar über 19 Liter freuen. Regen ist dringend notwendig. In der Region liegen wir aktuell zwischen zwei und 15 Prozent der üblichen Monatsmenge. Der September ist bisher also viel zu trocken.

Ein bisschen Regen wird in den nächsten Tagen hinzukommen, allerdings keine Riesenmengen.

Freitag ist es stark bewölkt bis bedeckt und es regnet gelegentlich. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind, der nicht gerade zum Aufenthalt im Freien einlädt. Mit 15 bis 17 Grad ist es alles andere als warm. Am Samstag sieht es nicht viel anders aus. Es ist stark bewölkt und wird hin und wieder regnen. Der Wind weht aus Nordost. Auch keine angenehme Himmelsrichtung was das Wetter angeht. Die Temperaturen liegen praktisch unverändert bei 16 bis 17 Grad. Der Sonntag wird dann deutlich freundlicher. Wir bekommen viel Sonne ab und es bleibt niederschlagsfrei. Die Tagestemperaturen erreichen 15 Grad.

Die Nachttemperaturen sinken deutlich ab

Interessanter als die Tagestemperaturen sind die Nachtwerte, denn die gehen im Laufe des Wochenendes kontinuierlich zurück. Während wir am Freitagmorgen noch 13 bis 15 Grad erwarten, sind es am Montagmorgen nur noch fünf bis acht Grad. Das ist dann schon empfindlich kühl und erinnert uns daran, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, empfindliche Pflanzen in ihr Winterquartier zu verlagern, oder bald Schutzmaßnahmen für die zu ergreifen, die im Freien bleiben.

Ein erstes Wettermodell hat für dem Mittwoch Luftfrost bis minus ein Grad im Programm, ist mit dieser Prognose aber doch sehr einsam. Deutlich mehr Modelle rechnen ab der Wochenmitte mit Frühtemperaturen von unter fünf Grad. Tagsüber pendeln sich die Temperaturen um die 15 Grad ein. Das ist dann doch alles schon recht herbstlich. Auf der anderen Seite: Wir sind in der zweiten Septemberhälfte und am Mittwoch um 21.21 Uhr fängt der astronomische Herbst an. Es ist also alles ganz normal.

Die Bauernregeln hatten uns ja einen freundlichen September angekündigt. Daran ändert sich nichts. Auch wenn die Temperaturen jetzt zurückgehen, die nächste Woche wird insgesamt freundlich.

„Hat Matthäus schön’ Wetter im Haus, so hält es noch vier Wochen aus“

Der heutige und der morgige Tag sollen Einfluss auf das Frühjahr oder gleich das ganze nächste Jahr nehmen: „Auf Lambert hell und klar, folgt ein trocken Jahr“ und „Trocken wird das Frühjahr sein, ist St. Lampert klar und rein“, heißen die entsprechenden Bauernregeln. Allerdings werden die beiden Tage grau und nass sein, sodass diese beiden Bauernregeln nicht funktionieren dürften. Ganz anders sieht es für den Dienstag aus. „Hat Matthäus schön’ Wetter im Haus, so hält es noch vier Wochen aus“, heißt es da und der Dienstag soll wirklich freundlich sein. Das schöne Wetter würde dann schon bis über die Mitte des Oktobers hinaus anhalten. Eine andere Bauernregel für diesen Tag würde uns bei Eintreffen einen Winter bringen, der bis Ostern anhält: „Tritt Matthäus stürmisch ein, wird’s bis Ostern Winter sein.“ Sturm ist aber in der ganzen nächsten Woche nicht in Sicht, sodass auch diese Regel nicht eintreffen sollte.

Es „herrscht starkes Regenwetter“ steht im Hundertjährigen Kalender für den Zeitraum bis zum heutigen Tage. Für die Tage bis zum 23. September heißt es dann „es ist hell und nachts kalt“. Damit liegt der Hundertjährige Kalender in diesen Tagen gar nicht so falsch.

Von Karl-Heinz Krebs