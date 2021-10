Zossen

Ganz am Ende zeigt sich der Oktober von seiner besten Seite. Es gab viel Sonnenschein und die Temperaturen bewegten sich im milden Bereich. Die 15 Grad haben wir zwar nicht mehr erreicht, blieben aber nur ganz knapp darunter. Auch die Nächte waren relativ mild. Nur am Sonntagmorgen sanken die Werte in den Frostbereich. In Baruth war es da mit minus 1,4 Grad am kältesten. Kurz vor Toresschluss ist das Monatsmittel noch etwas gesunken. Der Oktober 2021 ist noch um 0,6 Grad zu warm. Die Sonnenscheindauer summierte sich an den vergangenen sieben Tagen auf 23 bis 24 Stunden. Damit haben wir bereits 95 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Angesichts der Aussichten für das Wochenende können wir schon heute davon ausgehen, dass das Monatssoll übererfüllt wird. Davon sind wir beim Niederschlag weit entfernt. Zwar kamen am Wochenende rund sechs Millimeter pro Quadratmeter hinzu, vom Monatssoll sind wir weit entfernt. Derzeit sind es nicht einmal 60 Prozent des Mittels.

Bestes Spätherbstwetter

Das letzte Wochenende im Oktober, dass ja auch noch eine Stunde länger ist, verspricht noch einmal bestes Spätherbstwetter. So ist es am Freitag sonnig und trocken. Der Wind weht kaum spürbar. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 16 Grad. In der Nacht ziehen Wolken auf, ohne dass es Regen geben wird. Die Temperaturen gehen auf sechs bis acht Grad zurück. Der Sonnabend verspricht ebenfalls sehr freundliches Wetter. Nur gelegentlich ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Bei nur schwachem Wind klettert das Thermometer auf 14 bis 17 Grad. In der Nacht wird es sternenklar. Mit sieben bis neun Grad bleibt es relativ mild. Am Sonntag erwartet uns noch einmal freundliches Sonnenwetter. Erst am Nachmittag zeigen sich mehr und mehr Wolken. Es wird 16 bis 17 Grad warm.

Temperaturen sinken im Laufe der kommenden Woche ab

So geht dann das schöne Spätherbstwetter zu Ende. Die Temperaturen sinken im Laufe der Woche ab und liegen in der zweiten Wochenhälfte nur noch um die zehn Grad. Insgesamt wird es auch etwas unbeständiger.

Wie immer am Monatsende werfen wir einen Blick auf die Langfristvorhersagen. Das Modell der Amerikaner ist deutlich wärmer, als vor einem Monat. Demnach soll der November ein bis zwei Grad wärmer werden als im langjährigen Mittel. Der Dezember soll dann 0,5 bis ein Grad, der Januar und der Februar wieder ein bis zwei Grad zu warm ausfallen. Der Deutsche Wetterdienst ist da etwas verhaltener, sieht aber von November bis Januar ebenfalls eine positive Abweichung und zwar von 0,5 bis ein Grad.

Damit stehen die Modelle im krassen Widerspruch zu Meldungen, die uns in den vergangenen Tagen einen extremen Kälteeinbruch für den Dezember und überhaupt einen kalten Winter in Aussicht gestellt haben. Die Prognosen für einen Jahrhundertwinter gibt es ja in jedem Jahr. Zum Glück hält sich der Winter einfach nicht daran.

Bauernregeln für den Spätherbst

Schauen wir mal, was die Bauernregeln dazu meinen. Zum Glück gibt es da Bauernregeln, die zu 100 Prozent eintreffen. So wie diese: „Wenn Simon und Judas (28. Oktober) vorbei, rückt der Winter schnell herbei.“ Diese Regel trifft immer ein, zumindest wenn man sie auf den meteorologischen oder kalendarischen Winteranfang bezieht. Dann ist der Winter wirklich nicht mehr weit. Schließlich befinden wir uns am Montag schon im November. Die Wetteränderungen zum Wochenwechsel haben sogar die Bauernregeln im Programm. So heißt es beispielsweise für den Dienstag: „Der Allerseelentag drei Tropfen Regen mag.“. Diese drei Tropfen Regen könnte es am Dienstag tatsächlich geben. Vielleicht auch den einen oder anderen Tropfen mehr.

Der Hundertjährige Kalender sieht noch bis zum Monatsende „Nachtfrost und Nebel“. Nebel könnte es morgens hier und da tatsächlich geben, Nachtfrost eher nicht. Der November soll dann an den ersten drei Tagen ungemütliche Kälte bringen. Kühler wird es werden, aber wirklich kalt wird es noch nicht.

