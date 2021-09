Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

In einer Woche ist der September schon vorbei. Von freundlichem Herbstwetter war bisher nicht viel zu sehen. Die Sonnenscheindauer lag in der vergangenen Woche zwischen bescheidenen vier Stunden in Baruth und auch nicht viel besseren elf Stunden in Luckenwalde.

Sechs Tage vor dem Monatsende haben wir nun 72 Prozent des Monatsmittels erreicht. Das wird wohl nicht mehr für 100 Prozent reichen. Diese Marke erreichen wir auch beim Niederschlag nicht mehr. Aktuell haben wir nicht mal ein Viertel der zu erwartenden Niederschlagsmenge erreicht und viel kommt in den nächsten Tagen nicht mehr hinzu.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: Privat

In der vergangenen Woche fiel der Regen nur sparsam. In Baruth fielen zwei Millimeter, in Luckenwalde ein Millimeter und in Bestensee noch weniger. Der Temperaturüberschuss wurde in den vergangenen Tagen deutlich reduziert. Er beträgt nun noch 1,4 Grad im Vergleich zur Referenzperiode 1991 bis 2020.

Sonntag wird der schönste Tag des Wochenendes

Am heutigen Freitag ist es meist stark bewölkt und gelegentlich gibt es leichten Regen. Dazu weht ein mäßiger in Böen auch starker Wind aus Nordwest. Die Tagestemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad.

Am Samstag ist es ebenfalls meist stark bewölkt, es gibt aber auch Auflockerungen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West und es bleibt niederschlagsfrei. Mit 19 bis 21 Grad wird es etwas wärmer. Bleibt der Sonntag. Der wird der schönste Tag des Wochenendes, denn es bleibt heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Mit 22 bis 23 Grad erreicht die kurze Erwärmung schon ihren Höhepunkt.

Nachtfrost ist weiterhin nicht in Sicht

Der Rest des Monats wird uns dann wieder sinkende Temperaturen bringen. Mit dem Monatswechsel werden wir dann schon Probleme mit dem Erreichen der 15 Grad bekommen. Nachtfrost ist weiterhin nicht in Sicht, dafür könnte es aber auch häufiger regnen. Von einem Goldenen Oktober ist erst einmal nichts zu sehen.

Oder doch? Das Langfristmodell der Amerikaner sieht für den Oktober normale Temperaturen. Der November würde demnach 0,5 bis ein Grad wärmer werden als normal. Der Dezember würde dann wieder normale Werte bringen. Der Deutsche Wetterdienst, der nur in drei Monatsschritten rechnet, sieht für den Zeitraum Oktober bis Dezember eine Abweichung von plus 0,25 Grad. Die beiden Modelle sind sich auffallend einig.

Wohl doch kein Goldener Oktober

Die Bauernregeln haben uns auf eine Fortsetzung des wechselhaften Wetters bis weit in den Oktober hinein eingestimmt. Der Hundertjährige Kalender sieht im Oktober auch nicht viel Gutes. Es soll nur sporadisch kurze warme Abschnitte geben. Die kälteren Perioden fallen dagegen deutlich länger aus. Also doch eher kein Goldener Oktober.

„Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss“, heißt es für den heutigen Tag. Frost ist nicht in Sicht, also erfüllt sich diese Regel nicht. Sehr interessant wird dann der 29. September. Der soll gleich mehrere Wetterweichen stellen. „Regnet’s am Michaelistag, folgt milder Winter nach. Wenn aber Michael der Wind kalt weht, ein harter Winter zu erwarten steht.“ Weder die eine, noch die andere Vorgabe wird nach heutigem Stand erfüllt. Es soll weder regnen, noch soll es kalt werden.

Allerdings wird der Tag von zwei Regentagen eingerahmt, sodass es da noch zu Verschiebungen kommen kann. Mit der Möglichkeit des Regens steht und fällt dann auch diese Bauernregel: „Auf nassen Michaeltag, nasser Herbst folgen mag.“ Ein sonniger 29. September wäre dann das Schlimmste was passieren könnte: „Gibt Michaeli Sonnenschein, wird in zwei Wochen Winter sein.“ Winter schon Mitte Oktober, das muss nun wirklich nicht sein.

Für den Zeitraum 24. bis 29. September schreibt der Hundertjährige Kalender „es fällt Regen“. Für den letzten Tag des Monats heißt es dann „es hellt wieder auf“. Nachdem die zweite Hälfte des Sommers schon nur durchwachsen war, scheint das nun auch für den Herbst zu gelten. Leider.

Von Karl-Heinz Krebs