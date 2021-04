Söder oder Laschet: Das sagen CDU-Politiker in Teltow-Fläming zur Kanzlerfrage

Teltow-Fläming

Söder oder Laschet? Wenige Tage, bevor der Kanzlerkandidat von CDU und CSU feststehen soll, wollen sich Unionspolitiker aus Teltow-Fläming noch nicht direkt festlegen. „Die Union muss sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden, die bereits in ihren Ländern Regierungserfahrung und erfolgreiches Koalieren mit unterschiedlichen Parteien unter Beweis gestellt haben“, sagt Jana Schimke, die für den Wahlkreis 62 (Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming III, Oberspreewald-Laustitz I) im Bundestag sitzt.

Dabei komme es aber nicht alleine auf Regierungsefahrung an: Nach Ansichten Schimkes seien die Zeiten, an denen ein Kopf an der Spitze alles repräsentierte, vorbei. Das müsse die CDU als Volkspartei auch so abbilden. Außerdem müsse sie „adäquate Antworten“ auf die „politischen Hauptgegner“ haben, die im Süden Deutschlands die Grünen, im Osten die AfD seien.

Friedrich Merz unterstützt Laschet

„Friedrich Merz hat hier zuletzt vielen aus der Seele gesprochen“, sagt Schimke. Seine Einbindung in den Wahlkampf sei weiterhin essentiell, um Wahlen zu gewinnen. Friedrich Merz hatte sich zuletzt für Armin Laschet ausgesprochen.

Zwar legte sich Schimke auf MAZ-Anfrage nicht direkt fest. Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten habe sie persönlich nicht zu treffen, so Schimke. Allerdings mache sie gegenüber Kandidaten und Partei deutlich, dass derjenige, der es am Ende werde, „diesen Teamgedanken“ leben müsse.

Eichelbaum: Wahl von der CDU-Basis

Auch der Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum sprach sich auf MAZ-Anfrage nicht für einen der beiden Kandidaten aus. Beide hätten Regierungserfahrung, seien „Macher“, würden die bürgerliche Mitte vertreten und stünden für einen „Modernisierungskurs in Deutschland“.

Hauptstadt-Radar Unser Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Zukunft wünscht sich Eichelbaum, der für die CDU auch im Kreistag Teltow-Fläming sitzt und Vorsitzender des Kreisverbands ist, dass Kanzlerkandidaten von der CDU-Basis gewählt würden. Denn: „Unsere CDU-Mitglieder bestreiten hauptsächlich den Wahlkampf vor Ort“.

Die Bundestagswahl findet am 26. September statt. Am selben Tag steht in Teltow-Fläming die Landratswahl an.

Von Johanna Apel