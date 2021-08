Großbeeren

Einige Künstler, die bei der diesjährigen Sommergalerie auf Schloss Diedersdorf dabei sein werden, wollen einen Teil ihrer Einnahmen an soziale Einrichtungen, für Opfer der Flutkatastrophe und insbesondere für Künstlerinnen und Künstler in Not spenden. Das teilte der Veranstalter des Kunstevents, Lutz Rasemann vom Kunst-Markt-Portal (KMP) mit.

„Angaben hierzu machen die Corona-gebeutelten Kunstschaffenden, die dazu selbst finanziell in der Lage sind, an ihren Ausstellungsständen“, so der Veranstalter. Die zunächst angekündigte Charity-Kunstauktion findet allerdings nicht statt. „Mangels weiterer Partner, Unterstützer und Sponsoren sind professionelle Auktionatorinnen und Auktionatoren derzeit noch nicht für KMP finanzierbar“, teilte Rasemann mit.

Wollen, dass die Sommer-Galerie ein Erfolg wird: Organisator Lutz Rasemann (v.r.n.l.), Angelika Laag und Ralf Pächnatz-Löwendorf als Gemeindevertretung, Salina Worm vom Schloss Diedersdorf, Sponsor Klaus Meyer von der Firma Froesch und Maria Kapo vom KMP-Team. Quelle: Lisa Neugebauer

Sommer-Galerie auf Schloss Diedersdorf findet am 15. August statt

Die dritte Ausgabe der Sommer-Galerie findet am 15. August von 10 bis 17 Uhr auf Schloss Diedersdorf statt. Angemeldet haben sich 81 Brandenburger und Berliner Künstler, 18 von ihnen aus dem Landkreis Teltow-Fläming. Mehr als 800 Werke werden zum Verkauf angeboten. Außerdem wird es einen Graffiti-Workshop mit dem Zossener Künstler Sören Weigert, eine Lesung des Autoren Erwin Sittig und einen Auftritt des Teams der SCG Cheerleading Großbeeren.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, zu sehen uns kaufen gibt es neben Gemälden auch Collagen, Mixed-Media-Werke, Zeichnungen, Kalligrafien, Grafiken, Spray-Art, Plastiken, Glasfusing und Fotografien. „Da gibt es regionale Kunst für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack und die Künstlerinnen und Künstler freuen sich auf viele Interessierte und gute Gespräche – auch untereinander“, sagt Rasemann.

Rund 100 Künstlerinnen und Künstler sollen bei der dritten Sommer-Galerie dabei sein, darunter auf jeden Fall Antje Koßmagk (v.l.), Ulrike Gallnow, Ina Tessnow, Sabine Helbing und Brigitte Trompke. Quelle: Lisa Neugebauer

Weitere Informationen – auch zu den Künstlern und deren Kontakte – sowie das Anmeldeformular für den Graffiti-Workshop finden Interessierte im Internet unter www.kmp-kunstmarktportal.de.

