Großbeeren

Der Initiator der Sommer-Galerie, Lutz Rasemann vom Kunst-Markt-Portal (KMP), sucht noch nach Sponsoren und Künstlern für die diesjährige Veranstaltung. Die Kunst- und Verkaufsausstellung findet in diesem Jahr zum dritten Mal in Großbeeren statt und ist für den 15. August geplant. Neben rund 100 Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Werke anbieten können, soll es in diesem Jahr auch ein vergrößertes Rahmenprogramm samt Bühne geben. Doch noch fehlt Organisator Rasemann das Geld – und auch bei den Künstler-Anmeldungen ist noch Luft nach oben.

Wollen, dass die Sommer-Galerie ein Erfolg wird: Organisator Lutz Rasemann (v.r.n.l.), Angelika Laag von der Pressestelle des Rathauses und Ralf Pächnatz-Löwendorf als Gemeindevertreter, Salina Worm vom Schloss Diedersdorf, Sponsor Klaus Meyer von der Firma Froesch und Maria Kapo vom Kunst-Markt-Portal-Team. Quelle: Lisa Neugebauer

Vergangenes Jahr kamen 800 Besucher

Die Sommer-Galerie wird auch in diesem Jahr für das Gelände des Schlosses Diedersdorf geplant. Rund 800 Besucher hat das Open-Air-Event im vergangenen Jahr angezogen, 67 Kunstschaffende boten ihre Werke an. Rasemann will die Veranstaltung von Jahr zu Jahr ausbauen. „Die Sommer-Galerie soll sich zum Hotspot für Kunst entwickeln“, sagt er. Auf den Flyern wirbt er daher auch schon einmal mit „ca. 100 Künstlerinnen und Künstlern aus Brandenburg und Berlin“, obwohl sich bisher erst 55 angemeldet haben.

2019 gab es die erste Sommer-Galerie für Künstler auf Schloss Diedersdorf. Quelle: Krischan Orth (Archiv)

Doch auch, wenn er gern die 100 erreichen will: Rasemann nimmt nicht jeden. „Ich achte sehr auf Qualität“, sagt der Organisator. „Wir bieten hochwertige Kunst an – das soll sich rumsprechen.“ Daher werde es bei der Sommer-Galerie auch kein Kunsthandwerk wie Schmuck, Töpfereien oder Kleidung geben, so Rasemann. Im vergangenen Jahr sei der überwiegende Teil Malerei gewesen, von Aquarelle bis hin zu Ölgemälden, auch Zeichnungen wurden angeboten. Einige Kunstschaffende hatten außerdem Fotografien oder Plastiken mitgebracht.

Künstlerin Brigitte Trompke, die auch im vergangenen Jahr dabei war, schätzt das an der Veranstaltung: „Das Niveau ist recht hoch, das hat mich sehr gefreut“, sagt sie. Zudem sei es auch für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler interessant, die Sommer-Galerie zu besichtigen, betont Malerin Ulrike Gallnow: „Ich stelle zwar selbst aus, kann aber auch diejenige sein, die sich die Kunst der anderen anschaut.“ Man begegne sich auf Augenhöhe und komme ins Fachsimpeln, sagt sie. „Das ist eine sehr kreative Atmosphäre.“

Wollen das Rahmenprogramm der dritten Sommer-Galerie gestalten: Techniker Alexander Leschke, Autor und Fotograf Erwin Sittig, Graffiti-Künstler Sören Weigert und Gemeindevertreter Ralf Pächnatz-Löwendorf (v.l.). Quelle: Lisa Neugebauer

Rahmenprogramm soll mehr Familien anlocken

Gleichzeitig sei die Sommer-Galerie – anders als eine Messe – auch für Familien geeignet, findet Künstlerin Sabine Helbing. „Auf der Wiese können sich auch Kinder wohlfühlen und sich beschäftigen“, sagt sie. „Das ist dem Kunstmarkt sehr zuträglich, finde ich.“ Um noch mehr Familien und junge Besucher anzulocken, hat Organisator Lutz Rasemann sich zudem ein umfangreicheres Rahmenprogramm als in den beiden vergangenen Jahren überlegt: Graffiti-Künstler Sören Weigert will einen Workshop anbieten, Autor und Fotografie-Künstler Erwin Sittig aus seinen Kinder- und Erwachsenenbüchern lesen. Außerdem sollen die Cheerleader des SV Grün-Weiß Großbeeren auftreten.

Lesen Sie auch:

Auch die Kunstauktion für den guten Zweck soll es wieder geben, dieses Mal aber am liebsten mit einem professionellen Auktionator, sagt Rasemann. Doch um das umsetzen zu können, fehlen ihm noch Sponsoren. Allein die Firma Froesch unterstützt die Veranstaltung bisher finanziell.

So Corona es zulässt, wird die 3. Sommer-Galerie am Sonntag, 15. August, auf Schloss Diedersdorf, Kirchplatz 5-6, in 14979 Großbeeren, stattfinden. Die Veranstaltung geht von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Wer beim Graffiti-Workshop mitmachen will, sollte sich ab Juli auf der KMP-Homepage www.kmp-kunstmarktportal.de anmelden. Hier finden auch Kunstschaffende und Sponsoren weitere Informationen und Ansprechpartner. Die Lesungen werden ohne Anmeldung am Vormittag für Kinder, am Nachmittag für Erwachsene stattfinden.

Von Lisa Neugebauer